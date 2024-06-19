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Haberler > Spor > Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu

Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Miniklerin seremonide Arda Güler&#039;i göz hapsine alması olay oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, Gürcistan maçı öncesindeki seremonide miniklerin adım adım izlediği isim oldu. Mücadele de geceye damga vuran bir gole imza atan Arda Güler'in seremonideki fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında dün akşam Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, 3-1 kazandığı maçın ardından dünya basınında gündeme oturdu.

Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu - 1. Resim

MİNİKLERİN ARDA GÜLER HAYRANLIĞI

Türkiye-Gürcistan milli takımlarının oyuncuları, maç öncesinde seremoniye yanlarındaki miniklerle çıktı. Arda Güler'in önündeki küçük çocukların seremoni sırasında dönerek genç yıldızı izlemeleri dikkat çekti.

Sosyal medyada viral olan karede Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için "Geleceğin yıldızı hayran kitlesini büyütüyor" yorumları yapıldı.

Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu - 2. Resim

REAL MADRİD'İN YILDIZLARI ARDA GÜLER'İ TEBRİK ETTİ

Minik futbol severlerin ilgiyle takip ettiği Arda Güler, Gürcistan maçında Türkiye'yi 2-1 öne geçiren golü atan isim oldu.

Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu - 3. Resim

Arda Güler'in golünün ardından takım arkadaşları peş peşe paylaşımlar yaptı.

Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu - 4. Resim

Real Madrid'in resmi X hesabı, Thibaut Courtois, Lucas Vázquez ve dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand Arda Güler hakkında paylaşımda bulundular.

Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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