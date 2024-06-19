Miniklerin seremonide Arda Güler'i göz hapsine alması olay oldu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 12:27 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 13:43 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, Gürcistan maçı öncesindeki seremonide miniklerin adım adım izlediği isim oldu. Mücadele de geceye damga vuran bir gole imza atan Arda Güler'in seremonideki fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.