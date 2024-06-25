Montella'dan Çekya maçı öncesi Arda Güler açıklaması! 'Uzun süre alabilecek durumda değil'

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Montella,"Arda uzun süre alabilecek durumda değil." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci, Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella şu ifadeleri kullandı:

ÇOCUKLARIN DESTEĞE İHTİYACI VAR

"Oyuncuların benim düşüncelerimi benimsemesini istiyorum. Takımda 12-13 senedir olan oyuncuların, en iyi takım olduğunu söylüyor. Adil olmayan eleştirileri var. Biz tek vücut olduk, dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Başka sonuçlara bel bağlamış değiliz. Tüm kırdığımız rekorları tekrar hatırlatmak istemiyorum. Oyuncularımızı destekleme zamanı. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım, işimizin bir parçası. Başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. Pozitif durumdayız. Gerçek taraftarımız bizimle olacaktır ve ilk düdükten itibaren bizi destekleyecektir. Eleştirenlere söylemek istediğim başka milli takım yok. Bu oyuncular son zamanlarda yüzümüzü güldürdü. Çocukların bu desteğe ihtiyacı var.

ARDA UZUN SÜRE OYNAYABİLECEK DURUMDA DEĞİL

Arda Güler meselesini aydınlığa kavuşturalım. Arda uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı ona ben karar vermedim, doktorlar karar verdi. Ertesi gün ve malum video internette ortaya çıktı. Arda belli bir süreden sonra depara çıkamayacağını doktorlarla tespit ettik. Dolayısıyla Arda belli bir egzersiz seviyesinin üstüne çıkamayacaktı. Arda 2 gündür antrenmana çıkıyor. Arda son maçta ilk 11'de çıkmadı ve olanları görüyorsunuz."