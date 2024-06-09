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Mourinho Fenerbahçe'ye nasıl geldi? Ali Koç ve Aziz Yıldırım yüzleşti!

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Mourinho Fenerbahçe&#039;ye nasıl geldi? Ali Koç ve Aziz Yıldırım yüzleşti!

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de başkan adayları seçime 1 gün kala canlı yayında karşı karşıya geldi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında haftalardır süren Jose Mourinho meselesinde taraflar yüzleşti. İşte ikili arasındaki o diyaloglar..

Fenerbahçe'de seçim öncesi adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. İkili arasında sıklıkla tartışmaya sebep olan "Jose Mourinho ile ilk kim görüştü?" tartışması burada da sürdü.

İki aday arasında yaşanan diyalog şu şekilde:

Ali Koç: Biz Mourinho ile 12'ye anlaştık. Açıktan para vermişler diyorsunuz

Aziz Yıldırım: Ben demedim. Ben 12 milyon mu demişim? Siz 10'a aldık diye açıklama yaptınız.

Aziz Yıldırım: Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok.

Ali Koç: Adam aptal mı diyorsunuz.

Aziz Yıldırım: İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye.

Ali Koç: Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor.

Aziz Yıldırım: Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım.

Ali Koç: Ben size çok şeyden teşekkür ederim.

Aziz Yıldırım: 9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim.

Ali Koç: Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz.

Aziz Yıldırım: Ben gittim kendisiyle görüştüm. Diğer aday beni telefonla aradı 'Görüştüm' dedi. 'Sadettin Bey beni aradı görüştüm' dedi. '3 adayız ama Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var' dedim. 'Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel' dedim. O da 'Olur' dedi. Önder, Mendes ile Portekiz'de görüştüler. Evrağı verdik, hazırladılar her şeyi siz devreye girdiniz.

Ali Koç: Biz öncesinde devreye girmiştik

Düzenleyen:  - Spor
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