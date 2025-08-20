Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mourinho'dan Benfica'ya gönderme: ''Bizimle oynamak istemezlerdi.''

Mourinho'dan Benfica'ya gönderme: ''Bizimle oynamak istemezlerdi.''

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile yapacakları maç öncesinden dikkat çeken cümleler kurdu. Portekizli çalıştırıcı, rakiplerinin bu eşleşmeden “mutsuz” olduğunu dile getirdi.

“FEYENOORD’U TERCİH EDERLERDİ”

Benfica’nın karşılarına çıkmayı istemediğini savunan tecrübeli teknik adam, “Sanırım Feyenoord’u tercih ederlerdi. Daha güçlü olduğumuzu biliyorlar, işin onlar için kolay olmayacağını görüyorlar. Ama sorun değil. Biz oynamak istiyoruz, taraftarlarımız oynamak istiyor, oyuncularımız oynamak istiyor.”  dedi.

Mourinho, Benfica’nın eşleşmeden memnun olmadığını vurgulayarak, “Biz Feyenoord’u elediğimizde, ‘Benfica bu eşleşmeden dolayı çok mutlu değil’ demiştim. Belki de Feyenoord’un bizden daha iyi olduğunu düşünüyorlardır. Ama şunu biliyorum ki, bizimle eşleşmekten hoşnut değiller.” ifadelerini kullandı.

“NICE İLE KARŞILAŞMAYI TERCİH EDERDİM”

Portekizli hoca, Fenerbahçe açısından da zorlu bir eşleşme olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak Benfica’ya karşı oynamaktansa Nice ile karşılaşmayı tercih ederdim. Bu nedenle Feyenoord eşleşmesine kıyasla daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

