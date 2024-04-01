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Haberler > Spor > Muhammed Ali’nin Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort 5 milyon dolara satılacak

Muhammed Ali’nin Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort 5 milyon dolara satılacak

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Muhammed Ali’nin Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort 5 milyon dolara satılacak

Spor Haberleri

20. yüzyılın en önemli spor figürlerinden biri olarak kabul edilen eski boksör Muhammed Ali’nin, Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort rekor bir fiyata satılacak.

Bir spor efsanesi olan Muhammed Ali'nin Manila'daki Thrilla maçında Joe Frazier'a karşı giydiği boks şortu rekor fiyata satılıyor. Açık artırmayla satışa çıkacak olan şort, Ali'nin imzasını taşıyor.

1975 yılında Filipinler'de gerçekleşen mücadele, efsanevi boksörün Joe Frazier ile üçüncü karşılaşmasıydı.

Muhammed Ali’nin Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort 5 milyon dolara satılacak - 1. Resim

İkili daha önce 1971'de New York'taki Yüzyılın Dövüşü'nde ve 1974'te Madison Square Garden'da karşılaşmıştı.

 

 
Düzenleyen:  - Spor
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