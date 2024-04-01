Muhammed Ali’nin Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort 5 milyon dolara satılacak

Düzenleyen: Songül Soysal 1 Nisan 2024 12:43 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 13:01 - Güncelleme:

Spor Haberleri

20. yüzyılın en önemli spor figürlerinden biri olarak kabul edilen eski boksör Muhammed Ali’nin, Joe Frazier’e karşı efsanevi şampiyonluk maçında giydiği şort rekor bir fiyata satılacak.