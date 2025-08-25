Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın Muslera'nın yerine geçecek kaleci arayışı devam ediyor

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Avrupa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar Muslera'nın yerini dolduracak genç isimle masaya oturdu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Royal Antwerp'in kalecisi Senne Lammens'in de listelerinde olduğunu açıklamıştı. Ancak aynı oyuncu için Manchester United’ın da masada olduğu ve görüşmelerin ilerlediği kaydedildi.

1.93’lük, 23 yaşındaki Lammens, 2023 yazında Antwerp’e imza attı; sözleşmesi 2027’ye kadar olan Lammens'in genç yaşına rağmen ilk 11’e yerleşmesi ve penaltı performanslarıyla öne çıkması, onu “yüksek potansiyelli” kategoriye taşıdı. 

Muslera'nın yerine geçecek kaleci arayışında büyük gelişme - 1. Resim

ALTERNATİF DEĞİL, GELECEK PLANI

Galatasaraylı yetkililer, Lammens transferini “yedek kaleci” düşüncesiyle değil, geleceğe yatırım olarak değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Belçika ekibiyle resmi teklif sürecini hızlandırması bekleniyor.

UNİTED HAMLESİ: GÖRÜŞMELER İLERLİYOR

Öte yandan uluslararası kaynaklar, Manchester United’ın Antwerp ile transfer için temasta olduğunu; kişisel şartların büyük ölçüde anlaşıldığını ve kulüplerin bonserviste pazarlık yaptığını aktarıyor. Lammens’in dün oynanan KV Mechelen maçında kadro dışında bırakılması ve lig maçında kadroya dahi alınmaması da sürecin ciddiyetine işaret olarak yorumlandı.

Muslera'nın yerine geçecek kaleci arayışında büyük gelişme - 2. Resim

Öte yandan Yann Sommer'in takımdan ayrılması durumunda Lammens, Inter için de bir seçenek durumuna gelecek.

Geçen sezon 44 maça çıkan Belçikalı eldiven, kalesinde 56 gol gördü, 10 maç ise kalesini gole kapadı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Belçikalı kalecinin satışı için 20–25 milyon euro bandı konuşuluyor.

