Napoli çık aradan! Beşiktaş, İmmobile ile anlaştı ama...

Siyah beyazlılarla her konuda el sıkışan İtalyan yıldız için Serie A devi 5 milyon avro istiyor. Başkan Hasan Arat ise bonservis bedeli ödememekte kararlı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta gündem Ciro İmmobile... Rafa Silva’dan sonra bir transfer bombası daha patlatmak isteyen siyah beyazlılar İtalyan yıldızı bugün İstanbul’a getirecekti. İkinci Başkan Hüseyin Yücel’in girişimleriyle masaya oturulan İtalyan yıldıza senelik 5 milyon avrodan üç yıllık sözleşme teklif edilmişti. Beşiktaş’ın teklifini kabul eden 34 yaşındaki oyuncu bavullarını toplamak üzereydi. Çünkü kulübü Napoli, kadroda düşünülmeyen oyuncuya ‘kendine kulüp bul’ demişti.

MASADAN KALKILDI

İstanbul için hazırlanan İmmobile’yi ve Beşiktaşlı yetkilileri şaşırtan çıkış Napoli’den geldi. İtalyan kulübü, serbest bırakmaya hazır olduğu oyuncu için son anda bonservis geliri elde etmek istedi. Bunun üzerine iki kulüp yetkilileri tekrar masaya oturdu. Napoli kapıyı 10 milyon avrodan açınca Beşiktaş masadan kalktı. İtalyanlar daha sonra 5 milyon avroya inebileceklerinin haberini gönderdi. Buna rağmen Başkan Hasan Arat transferi bonservis bedeli olmadan bitirmeye çalışıyor.

MERTENS VE BONUCCİ'YE SORDU

Beşiktaş’a transfer olmak isteyen Ciro İmmobile, gelen teklif üzerine İstanbul’daki meslektaşlarına danıştı. Galatasaray forması giyen Dries Mertens ve Fenerbahçe’den Leonardo Bonucci’yi arayan İtalyan oyuncunun, Beşiktaş ve İstanbul hakkında duyduğu olumlu yorumlar üzerine ikna olduğu öğrenildi.