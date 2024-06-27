Napoli çıldırdı! İtalyan devi Oosterwolde için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe’de hem sol bek hem de stoper için önemli bir alternatif olan Jayden Oosterwolde, 30 milyon avro gibi rekor bir rakamla Çizme’ye dönebilir. Maviler, onu kafaya taktı.

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Parma’dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiğinde birçok eleştiriyi de beraberinde getiren ancak performansıyla kısa sürede alkışları toplayan Jayden Oosterwolde Fenerbahçe tarihine geçebilir. Gerçek mevkii sol bek olan ancak stoperde de inanılmaz işler yapan 23 yaşındaki Hollandalı, Napoli’nin radarına takıldı. İtalyan basını Antonio Conte’nin ısrarla istediği Oosterwolde için Napoli’nin Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlandığını yazdı.

RAKAM KORKUTMUYOR

Tuttosport, Conte’nin çok beğendiği Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe’nin 30 milyon avro bonservis talep ettiğini vurgularken, Napoli’nin bu rakamı göze aldığını ve birkaç gün içinde bir teklif sunmaya hazırlandığını yazdı. Fiziksel gücü, hızı ve çabuk adaptasyonuyla dikkat çekici bir profil olan Oosterwolde, Mourinho’nun gözüne girmiş olsa da 30 milyon avroluk bir teklif geri çevrilmeyecek. Bu rakama gerçekleşecek bir transfer Fenerbahçe için rekor olacak.

"HAYALLERİME KAVUŞTUM"

Fenerbahçe’nin Karagümrük’ten transferi Levent Mercan, Topuk Yaylası’nda basın mensuplarının karşısına çıktı. Sarı lacivertlilere gelerek bir hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden genç savunmacı, “Çok şükür buradayım” derken, “Mourinho ile çalışmak gurur verici” açıklaması yaptı. Orta saha olarak başlayan kariyerinin sol bek döndüğünü dile getiren Levent “Bu pozisyonun benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hoca beni orta sahada da kullanabilir” dedi.

MOURİNHO'NUN GÖZDESİ

F.Bahçe, İngiliz sağ açık Mason Greenwood’un peşine düştü. Henüz 19 yaşındayken 50 milyon avro değer biçilen ancak kariyerinde sert bir düşüş yaşayan Greenwood’un bonservisi Manchester United’ın elinde. Mourinho’nun yakından tanıdığı Greenwood geçen sezonu Getafe’de kiralık geçirmişti.