NBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti

NBA logosuna ilham kaynağı olan basketbol efsanesi Jerry West 86 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles Clippers, West'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Los Angeles Clippers, NBA efsanesi Jerry West'in hayatını kaybettiğini açıkladı. NBA logosuna ilham kaynağı olan yıldız basketbolcu 86 yaşında evinde hayata gözlerini yumdu.

KARİYERİNİN HER SEZONUNDA ALL-STAR MAÇINA ÇIKTI

West 14 yıllık NBA kariyerini Minneapolis/Los Angeles Lakers'ta geçirdi ve 25,192 sayı atarak takım tarihinde en çok sayı atan oyuncu olarak Kobe Bryant'ı geride bıraktı. Kariyerinin her sezonunda All-Star maçına çıktı, 1969'da NBA Finalleri MVP'si oldu ve 1972'de bir şampiyonluk kazandı.

NBA'NIN EN BÜYÜK GENEL MENAJERİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Los Angeles Lakers'ın 1980'lerde ve 2000'lerde kazandığı 10 şampiyonluğun mimarlarından ve Golden State Warriors'ın danışmanlarından biriydi. West, NBA tarihinin en büyük genel menajeri olarak kendini kanıtlamadan çok önce, ligin ilk süper yıldızları arasındaydı.