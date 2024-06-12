Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > NBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti

NBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NBA logosuna ilham kaynağı olan basketbol efsanesi Jerry West 86 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles Clippers, West'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Los Angeles Clippers, NBA efsanesi Jerry West'in hayatını kaybettiğini açıkladı. NBA logosuna ilham kaynağı olan yıldız basketbolcu 86 yaşında evinde hayata gözlerini yumdu.

NBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti - 1. Resim

KARİYERİNİN HER SEZONUNDA ALL-STAR MAÇINA ÇIKTI

West 14 yıllık NBA kariyerini Minneapolis/Los Angeles Lakers'ta geçirdi ve 25,192 sayı atarak takım tarihinde en çok sayı atan oyuncu olarak Kobe Bryant'ı geride bıraktı. Kariyerinin her sezonunda All-Star maçına çıktı, 1969'da NBA Finalleri MVP'si oldu ve 1972'de bir şampiyonluk kazandı.

NBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti - 2. Resim

NBA'NIN EN BÜYÜK GENEL MENAJERİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Los Angeles Lakers'ın 1980'lerde ve 2000'lerde kazandığı 10 şampiyonluğun mimarlarından ve Golden State Warriors'ın danışmanlarından biriydi. West, NBA tarihinin en büyük genel menajeri olarak kendini kanıtlamadan çok önce, ligin ilk süper yıldızları arasındaydı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bodrum'da kahreden ölüm! Terastan düşen tiyatrocu hayatını kaybetti   CarrefourSA bayilik sistemiyle yerel ekonomi güçleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım, ilk idmanı taraftar önünde yaptı! Bizim Çocuklar, EURO 2024'e hazır - SporA Milli Takım'a yoğun ilgi! İlk idmana taraftar akınıUludağ’da koşmak için son 30 gün! 4 Mevsim Uludağ - SporUludağ’da koşmak için son 30 gün! 4 Mevsim UludağSüper Lig devinden Noussair Mazraoui bombası! Faslı sağ bek ile görüşmeler başladı - SporSüper Lig devinden Noussair Mazraoui bombası! Faslı sağ bek ile görüşmeler başladıTottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'nin sözleşmesini feshetti - SporTottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'nin sözleşmesini feshettiVincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı! 'Tüm milletimizi gururlandırmak' istiyoruz - SporVincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı!Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda değişiklik! Türk asıllı futbolcu kadroya dahil edildi - SporAlmanya'nın EURO 2024 kadrosunda değişiklik! Türk asıllı futbolcu kadroya dahil edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...