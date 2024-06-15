Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ne de olsa Panzer! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya, İskoçya’yı dağıttı: 5 - 1

Ne de olsa Panzer! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya, İskoçya’yı dağıttı: 5 - 1

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ne de olsa Panzer! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya, İskoçya’yı dağıttı: 5 - 1

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Açılış maçını şova çeviren Almanlara farklı galibiyeti Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug ve Emre Can getirdi. İskoçların teselli golünü Rüdiger kendi kalesine attı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, maçı İskoç efsanesi Alex Ferguson ile izledi.

EURO 2024, ev sahibi Almaya ile İskoçya arasındaki mücadeleyle başladı. Almanlar büyük seyirci desteğini arkasına aldığı maçta İskoçlar’ı topa tutu: 5-1  İlk düdükten itibaren rakip kale önünde büyük bir baskı kuran ev sahibi takım, turnuvanın ilk golünü bulmakta gecikmedi. Leverkusen’de muhteşem bir sezon geçiren Wirtz 10. dakikada perdeyi açtı. Bu golden 9 dakika sonra Musiala farkı 2’ye çıkardı. Musiala 24’te yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğuna hükmetti.

Ne de olsa Panzer! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya, İskoçya’yı dağıttı: 5 - 1 - 1. Resim

İSKOÇLAR ÇARESİZ

İlk yarının sonunda İskoçya ceza sahası içinde İlkay Gündoğan’a sert bir faul yapıldı. VAR incelemesinin ardından Almanya penaltı kazanırken, faulü yapan Porteous kırmızı kart gördü. Topun başına geçen Havertz ağları havalandırdı: 3-0.. Kai Havertz’in yerine 63. dakikada oyuna giren Füllkrug, 5 dakika sonra Almanya’nın 4. golünü attı. İskoçya 87. dakikada Rüdiger’in kendi kalesine attığı golle teselli buldu. Almanya 90+3’te Emre Can’ın attığı golle açılış maçından 5-1 galip ayrıldı.

Ne de olsa Panzer! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya, İskoçya’yı dağıttı: 5 - 1 - 1. Resim

MOURİNHO YETMEDİ!

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti. İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana maçı takip eden Portekizli, maçtan önce yaptığı paylaşımda, “Yanımda böyle bir İskoç efsanesi varken onları desteklemek zorundayım” ifadeleri kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün Milletler Ligi’nde üçüncü maçı Türkiye ile Çin arasında olacakMontella çok hırslı: Sonuna kadar savaşacağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Montella çok hırslı: Sonuna kadar savaşacağız - SporSonuna kadar savaşacağızEURO 2024 gollü başladı! Almanya, İskoçya'yı farklı mağlup etti - SporEURO 2024'ün ilk maçında gol yağmuru!Dortmund'da Nuri Şahin dönemi! Dünya devinin yeni teknik direktörü oldu - SporDortmund'da Nuri Şahin dönemi!En prestijli spor karşılaşmaları bu yaz TRT Spor'da! Bu yaz “TRT Spor Yazı” olacak... - SporEn prestijli spor karşılaşmaları bu yaz TRT Spor'da! Bu yaz “TRT Spor Yazı” olacak...Trabzonspor taraftarına Nwakaeme müjdesi! Başkan Ertuğrul Doğan dönüş tarihini açıkladı - SporNwakaeme geri dönüyor! Tarih belli olduTFF Fair Play ödüllerini açıkladı! Süper Lig'in en centilmenleri belli oldu - SporTFF Fair Play ödüllerini açıkladı! Süper Lig'in en centilmenleri belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...