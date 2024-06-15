Ne de olsa Panzer! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya, İskoçya’yı dağıttı: 5 - 1

Açılış maçını şova çeviren Almanlara farklı galibiyeti Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug ve Emre Can getirdi. İskoçların teselli golünü Rüdiger kendi kalesine attı. Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, maçı İskoç efsanesi Alex Ferguson ile izledi.

EURO 2024, ev sahibi Almaya ile İskoçya arasındaki mücadeleyle başladı. Almanlar büyük seyirci desteğini arkasına aldığı maçta İskoçlar’ı topa tutu: 5-1 İlk düdükten itibaren rakip kale önünde büyük bir baskı kuran ev sahibi takım, turnuvanın ilk golünü bulmakta gecikmedi. Leverkusen’de muhteşem bir sezon geçiren Wirtz 10. dakikada perdeyi açtı. Bu golden 9 dakika sonra Musiala farkı 2’ye çıkardı. Musiala 24’te yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğuna hükmetti.

İSKOÇLAR ÇARESİZ

İlk yarının sonunda İskoçya ceza sahası içinde İlkay Gündoğan’a sert bir faul yapıldı. VAR incelemesinin ardından Almanya penaltı kazanırken, faulü yapan Porteous kırmızı kart gördü. Topun başına geçen Havertz ağları havalandırdı: 3-0.. Kai Havertz’in yerine 63. dakikada oyuna giren Füllkrug, 5 dakika sonra Almanya’nın 4. golünü attı. İskoçya 87. dakikada Rüdiger’in kendi kalesine attığı golle teselli buldu. Almanya 90+3’te Emre Can’ın attığı golle açılış maçından 5-1 galip ayrıldı.

MOURİNHO YETMEDİ!

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, açılış törenini statta takip etti. İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson ile yan yana maçı takip eden Portekizli, maçtan önce yaptığı paylaşımda, “Yanımda böyle bir İskoç efsanesi varken onları desteklemek zorundayım” ifadeleri kullandı.