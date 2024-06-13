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Fernando Santos Türkiye'nin EURO 2024 şansını değerlendirdi! Performans tahmini yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fernando Santos Türkiye&#039;nin EURO 2024 şansını değerlendirdi! Performans tahmini yaptı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olan eski Beşiktaşlı Fernando Santos basın toplantısında açıklamalar yaptı. Santos, basın toplantısında EURO 2024'te Türkiye'nin şansını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş'ta görev yapan Santos, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nı uzun süre çalıştırmayı hedeflediğini dile getirdi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kulüplerle işbirliği yapacağını anlatan Santos, "Tarihi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Azerbaycan büyük müsabakalara benimle gidecek." değerlendirmesinde bulundu. Kendisi ve ekibinin ailelerinin de Bakü'de yaşayacağını aktaran Santos, EURO 2028 elemelerinde başarılı olmak istediklerini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Portekizli teknik adam Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den beklentisine ilişkin sorusuna ise "Türkiye'nin Avrupa'da başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum." şeklinde cevapladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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