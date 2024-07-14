Neden Cenk? Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yolları ayrılan Tosun tercihinin sebebi...

Cevap; hem yerli hem millî hem de Süper Lig'i biliyor yabancılık çekmeyecek. Yabancı kontenjanında Mourinho'nun elini güçlendirecek yedek kuvvet!

Transferde hareketli günler yaşanmaya başladı. Hele bir hareket çok ses getirdi çok tartışıldı. Çünkü hiç kimsenin beklemediği bir durum yaşandı. Geçmişte Türkiye’de Beşiktaş’tan başka takımın formasını giymeyeceğini ifade eden Cenk Tosun, siyah beyazlı kulübün sözleşme uzatmaması üzerine tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Sarı lacivertli camiada bu hem olumlu hareket olarak görülürken bazı kesimler tarafından da gerek yaşı (33) gerekse beklentinin yüksek olması sebebiyle eleştiri aldı. Peki Fenerbahçe neden Cenk Tosun’u tercih etti?

ÇOK YÖNLÜ KAZANIM...

Cevabı çek değil çok. Çünkü çok yönlü bir kazanım söz konusu. Fenerbahçe boştaki bir oyuncuyu alarak bonservis bedeli ödemedi. Ayrıca oyuncu yerli ve millî. Yerli olmasının avantajı yeni sezonda 12 yabancı kuralının devreye girecek olması. Ayrıca ligi çok iyi bilmesi, uyum sorunu yaşamayacak olması. Jose Mourinho’nun elinde etkili ve güçlü yedek bir forvetin bulunması. Gerekirse Cenk Tosun’un Şenol Güneş döneminde olduğu gibi kanatta kullanılması. Düşünce böyle... Tercihin doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterecek.

BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPMADI

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Cenk Tosun, “Sözleşmem bittikten sonra Beşiktaş’ın teklif yapmasını bekledim, yapmadılar” açıklamasında bulundu.