O bir fırsat yıldızı... Formayı kaptı, ışıldadı! Semih Kılıçsoy: Hayalim Millî takım

Yedi gole ulaşan 18’lik oyuncu Semih Kılıçsoy, “Kazanmamız lazımdı. Millî takım için çok çalışıyorum” dedi.

MURAD TAMER'İİN HABERİ - Beşiktaş’ta sakatlıklar ve kadro dışı kalan oyuncuların yokluğunda forma fırsatı bulan Semih Kılıçsoy her geçen gün daha da büyüyor. 18 yaşındaki futbolcu dün de çok şık iki golle Trabzonspor ağlarını havalandırdı. 2023/24’te Süper Lig’de en fazla gol atan (7) Beşiktaş oyuncusu olan Semih, Tyler Boyd’dan (Eylül 2020) bu yana siyah beyazlı formayla Trabzonspor ağlarını ceza sahası dışından havalandıran ilk isim oldu.

MONTELLA İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Maçın ardından çok mutlu olduğunu söyleyen Semih, “Kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi çalıştık. İki gol atarak takımıma yardımcı oldum” derken, “Asıl mevkim forvet, daha rahat ediyorum. A Millî Takım forması giymek her zaman hayalim. Bunun için çok çalışıyorum. Montella ile iletişimimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

KESKİN KILIÇ DARBESİ

Üç haftadır gol atamayan, iki yenilgi alan siyah beyazlılar hayata döndü. Semih attığı iki golle devleşti. Fernando Santos’un takımı üçüncülüğe yerleşti, Avrupa şansını yükseltti. Süper Lig’de kötü günler geçiren Beşiktaş ile Trabzonspor derbi galibiyetiyle kara bulutları bir nebze olsun dağıtmak için çıktı sahaya. Siyah beyazlılar oyun olarak ışık vermediği maçta Semih Kılıçsoy’un golleriyle üç puanı elde etti. Bordo mavililer maça çok iyi başladı. İlk yarım saat boyunca Abdullah Avcı’nın ekibi her an gol bulacak gibiydi.

PENALTI İTİRAZI

Eksiklerle dolu Beşiktaş bu süreçte kendi yarı sahasını bile geçmekte çok zorlandı. Futbolun kuralı bir defa daha işledi ve Beşiktaş ilk denemesinde Semih’le golü buldu ilk yarının sonunda. Golden hemen önce bordo mavililerin penaltı itirazı vardı. İkinci yarıda da Trabzonspor’un baskısı vardı. Bordo mavililer oyunu rakip sahaya yıkmış olmasına rağmen pas tercihlerinde başarısızdı.

YILDIZ FARKI

Beşiktaş oyun olarak üstün değildi. Gol için toplu olarak kaleye gitmeyi, hücumda organize olmayı başaramadı ama genç Semih şapkadan tavşan çıkarmaya devam etti. Yıldız oyuncu gözünü karartıp ceza sahası dışından arasına daldığı rakip savunmayı sırtında taşıyıp golünü attı. Trabzonspor’un oyun olarak üstün olduğu maçta Semih Kılıçsoy’u olan kazandı.