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Okan Buruk'tan Ali Koç'a Süper Kupa cevabı! 'Bizim sorunumuz değil'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor galibiyetini değerlendirdi. Buruk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Süper Kupa açıklamasına cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Hatayspor engelini 12.dakikada Mauro İcardi'nin attığı golle aştı. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 84'e yükseltti. Sarı-Kırmızılılar, iç sahada üst üste 19.galibiyetini aldı ve Teknik Direktör Okan Buruk 19 maç üst üste kazanarak Lucescu'nun rekorunu kırdı.

Hatayspor galibiyeti ile rekor kıran Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk şu ifadeleri kullandı:

PERFORMANSIN ALTINDA KALDIK

Oyundan memnun olmadığını dile getiren Buruk, "Genel performantan çok memnun değiliz. Uzun bir ara, 17 günden sonra ilk maç, kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası, çok rahat bir şekilde oynayacağımız oyunlar, kendi kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor bunun. Genel olarak çok istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Diğer her şey olumlu gibi gözükse de lider Galatasaray performansının altında kaldık. Bunun üstüne çıkmalıyız. Çok daha iyi olmamız gerekiyor." dedi. "Hem atan hem tutan çok önemli duran toplarda. Çalışıyoruz da. İsabetli atış, isabetli vuruş, hepsi çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Bugün de golü öyle bulduk. 1-2 tane de kaçırdık. Normal pozisyonlarda biraz daha bunun altında kaldık."

Okan Buruk oyundan memnun değil! 'Galatasaray performansının altında kaldık' - 1. Resim

19 MAÇLIK REKOR

"Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz. Sezon genelinde kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz. İç sahada taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Onların da çok büyük payı var. Hep birlikte kazandığımız bir rekor oldu, sadece benim değil, Galatasaray camiasının."

OKAN BURUK'TAN ALİ KOÇ'A CEVAP

"Bu bizim sorunumuz değil. Rakibimizinin nasıl bir kadroya çıktığına bakmıyoruz. Biz belirlenen saatte belirlenen yerde olacağız!"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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