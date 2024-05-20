Okan Buruk: Yol kazası yaşadık, özür dileriz

G.Saray’ın teknik direktörü, “10 kişi kaldıktan sonra rakip iyi kapandı. Daha üretken olabilirdik. Bir yol kazası yaşadık. Kaybettik, taraftardan özür dileriz” dedi

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk derbinin ardından üzüntü yaşarken, “11’e 11’de çok iyi oynamadık. 11’e 10’da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı” derken, “İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu ‘Bu iş bitti’ gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor” sözlerini kullandı.

İLK DEFA YENİLDİ

“Şampiyonluğu son haftaya bıraktık. Konya deplasmanında inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz” vurgusu yapan Buruk, “Ben oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza, 2000 yılında da Fenerbahçe’ye iç sahada kaybettik. Bu bize ders oldu. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, özür dileriz” şeklinde konuştu. Bu arada Okan Hoca sarı kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye ilk defa mağlup oldu. Buruk daha önce rakibine karşı üç galibiyet, bir beraberlik almıştı.

TARAFTARDAN TESELLİ

G.Saraylı futbolcuları maçın ardından tribünlere çağıran taraftarlar alkışlarla moral verdi ve teselli etti.

GEREKSİZ FAUL KARARLARI

Derbide sahaya sık sık yabancı madde atıldı ve oyun durdu. Özellikle F.Bahçe’den Mert Hakan korner noktasına geldiğinde tepki aldı ve sahaya yabancı cisimler atıldı. İkinci yarıda F.Bahçe taraftarlarından alt bölümde G. Saray taraftarına meşale atıldığı görüldü. Öte yandan oyunun sık sık durması maçın kalitesini de düşürdü. Arda Kardeşler de gereksiz çaldığı faullerle oyunun hızını düşürünce tepki aldı.

SANCHEZ: HAFTAYA KUTLARIZ

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, “Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu, kontraya odaklandılar. Duran toptan gol buldular. Bugün onlar kutluyor, haftaya da biz kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı kırmızılı takımda etkisiz bir görüntü ortaya koyan Hâkim Ziyech derbinin 59. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı yıldız, G.Saray’ın ligde sezonun en son maçı olan Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

ADNAN POLAT TEPKİLİ

G.Saray’ın eski başkanlarından Adnan Polat, “Çok üzüldüm ama burada bir gerçek var. 10 kişi Fenerbahçe, galibiyeti bizden daha çok hak etti. Futbolcular milyonlarca insanın psikolojik olarak hazır olduğu bu ortamda işi ciddiye almaları lazımdı” sözlerini kullandı.

TETE: ZOR OLACAĞI BELLİYDİ

Galatasaraylı futbolcu Tete maçın ardından, “Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık” derken, “Bu maçı kaybetsek de önümüzdeki maçta kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz. Takıma sonuna kadar inanıyorum” şeklinde konuştu.