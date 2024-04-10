Olympiakos'un hocası Mendilibar 'Sorunlarını kenara bırakacaklar' diyerek Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Olympiakos'ta Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mendilibar, Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını kenara bırakarak, yarınki maça odaklanacağını söyledi.

Fenerbahçe'nin yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı rakibi Olympiakos'ta Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE PROBLEMLERİ KENARA BIRAKMIŞ

Mendilibar yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu Konferans Ligi'nde, Türkiye'de olan problemleri bir kenara bırakmış ve bütün umutları yarınki maçta bence. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları ve bunun için savaşacaklar." ifadelerini kullandı.

"RÖVANŞI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Mendilibar açıklamasının devamında, "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Rövanşı düşünmüyoruz. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kartlardan ve ikinci maçta olacaklardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. Yarın en iyi şekilde oynamayı düşüneceğiz." dedi.