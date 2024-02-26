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    • Haberler > Spor > Önce Sparta Prag sonra Antalyaspor... Okan Buruk en büyük sıkıntısını açıkladı

    Önce Sparta Prag sonra Antalyaspor... Okan Buruk en büyük sıkıntısını açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Önce Sparta Prag sonra Antalyaspor... Okan Buruk en büyük sıkıntısını açıkladı
    Okan Buruk, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Okan Buruk "Sparta Prag maçında 3 golü top kaybı sonrası yedik. En büyük sıkıntımız yine geriden oyun kurarken top kayıpları." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri... 

    2-0 YAPSAK MAÇ BAMBAŞKA OLURDU

    "Antalyaspor'un iyi oynadığını söylemiştik. Belki defansif zaafları olan bir takım. Ofansif olarak toplu oyunda iyiler. Ekstra iyi işler yaptılar. Bizim maç başlangıcımız düşüktü. Maç kaybettikten sonra yeni bir maça çıkmak zor oluyor. Eksiklerimiz var, birçok şeyimiz var. İstediğimiz gibi başlamadık. İlk golü bulduk, 2-0 yapsak çok başka maç olurdu. 

    EN BÜYÜK SIKINTIMIZ GERİDEN OYUN KURARKEN TOP KAYIPLARI

    İkinci yarı penaltı ile maçı bitirebilirdik. İkinci yarı daha iyiydik. Son iki maçtaki sıkıntımız kaptırdığımız toplar. İlk yarı yediğimiz golden önce ortaya oynamayı denedik, rakip orayı kapattı. Sparta Prag maçında 3 golü top kaybı sonrası yedik. En büyük sıkıntımız yine geriden oyun kurarken top kayıpları."

    Liderliği geri aldık, hedefimiz kazanarak devam etmek. Üç gün sonra kupa maçı sonra deplasmanda Beşiktaş derbisi var. 

    Önce Sparta Prag sonra Antalyaspor... Okan Buruk en büyük sıkıntısını açıkladı - 1. Resim

    İç sahada taraftarla çok güçlü şekilde oynuyoruz. Genel olarak galibiyet yüzdemiz çok fazla. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile çekişmemiz çok yakın geçiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Son düzlüğe girdik. Galatasaray'ın son düzlükteki gücünü, bundan önceki kazandığı şampiyonlukları biliyoruz. İnşallah bir şampiyonluk daha kazanmak istiyoruz.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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