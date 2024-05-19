Premier Lig'de şampiyon Manchester City! Guardiola üst üste 4.kez kazandı

Premier Lig'in son haftasında Manchester City, West Ham'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Manchester City, üst üste 4.kez İngiltere'de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Premier Lig'in son haftası şampiyonluk heyecanına sahne oldu. Manchester City ve Arsenal şampiyonluk için sahaya çıktı. Manchester City, West Ham engelini 3-1'lik net skorla geçti.

Manchester City, 91 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Arsenal ise 89 puanla ikinci oldu.

CİTY MAÇA GOLLE BAŞLADI

Manchester City'nin gollerini 2 ve 18.dakikada Phill Foden, 59. dakikada Rodri kaydetti. West Ham'ın tek golü ise 42.dakikada Mohammed Kudüs'ten geldi.

MANCHESTER CİTY 4.KEZ ÜST ÜSTE

Manchester City, Premier Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk kazanan ilk takım olmayı da başardı.

Guardiola, İngiltere ekibine geldiğinden bu yana 7 sezonda 6.kez bu başarıyı gösterdi.