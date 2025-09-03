Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Madrid'in yıldız orta sahası Türkiye'ye çok yakın! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Real Madrid'in kadrosu kesinleşti. Kadroda ilk etapta düşünülmeyen Dani Ceballos, Türkiye'ye gelebilir.

Daha fazla süre almak isteyen İspanyol orta saha oyuncusu, Real Madrid'den ayrılmanın yollarını arıyor. İsmi geçtiğimiz haftalarda Fransız devi Marsilya ile anılan Ceballos, transfer için ayrılan süre içinde takımların anlaşamaması nedeniyle Real Madrid'de kaldı. 

TÜRKİYE'DEN TALEPLERİ VAR 

İspanyol gazetesi Defensa Central'ın haberine göre Dani Ceballos, bazı Türk kulüplerinden teklifler aldı. Bu kulüplerin arasında Fenerbahçe, Beşiktaş gibi Süper Lig'in büyük kulüpleri de yer alıyor. Süper Lig ekipleri güncel bonservis bedeli 10 milyon euro olan futbolcu için Marsilya'nın teklifinden daha yüksek miktarda teklifler yaptı. 

12 EYLÜL'E KADAR VAKİT VAR 

Süper Lig'de transfer döneminin 12 Eylül'e kadar açık olması Avrupa'da süre bulamayan futbolcular için fırsat doğuruyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Ceballos, satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor.

İspanyol ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ceballos'un geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 

Real Madrid formasıyla 194 resmi maça çıkan Ceballos 7 gol 16 asistle takımına katkıda bulundu. 

