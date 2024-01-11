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    Rize'de demini almış bir Kartal vardı... Feyyaz Uçar'a göre sebebi: Santos'un adı bile coşturdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Beşiktaş’ın futbol şube sorumlusu “Ç. Rizespor maçındaki pozitif futbol ve alınan farklı galibiyet yeni hocanın etkisinin sonuçlarından biri" dedi.

    Rize&#039;de demini almış bir Kartal vardı... Feyyaz Uçar&#039;a göre sebebi: Santos&#039;un adı bile coşturdu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ -  Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, yeni teknik direktör Fernando Santos’la büyük başarılar hedeflediklerini söyledi. Dünyaca ünlü bir teknik adamla çalıştıkları için çok umutlu olduklarını, Santos’un gelişinden takımın da çok olumlu etkilendiğini söyleyen Uçar “Çaykur Rizespor maçındaki pozitif futbol ve alınan farklı galibiyet bu etkinin sonuçlarından biri” diye konuştu. Takım hakkında da bilgiler veren Uçar, kadro dışı kalan oyuncular hakkındaki kararı da Santos’un vereceğini söyledi.

    TOPRAKTEPE EKİPTE

    Şu anda kadro dışı kalan oyuncular için tekliflere açık olduklarını belirten Feyyaz Uçar “Hocamızla yapacağımız istişareden sonra oyuncular hakkındaki kararı netleştireceğiz” dedi. Transfer çalışmalarını hızlı ama akılcı şekilde yürüttüklerini söyleyen Uçar “Svensson geldi, hayırlı olsun. Birkaç oyuncu daha transfer edeceğiz. Serdar Topraktepe, Santos’un ekibinde yer alacak. Quaresma için hocamızdan bir talep gelirse değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

    HOCA MESAİYE BAŞLADI

    Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos dün ilk idmanına çıktı. Portekizli teknik adam ekibiyle birlikte kartal pozu verdi. 

    NORVEÇLİ SAĞ BEK RESMEN KARTAL

    Beşiktaş, Jonas Svensson'u resmen kadrosuna kattı. Norveçli sağ bek, imzayı atar atmaz yaptığı açıklamada "Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş büyük ve dünyada tanınan bir kulüp. Burada oynamaya başlamak ve yüzde yüzümü vermek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. Başarılı oyuncu ayağının tozuyla idmana çıktı.

    YUNAN YILDIZ İMZAYA GELİYOR

    Beşiktaş, Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve ayrılmak isteyen Anastasios Bakesetas için hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşmaya vardı. Yunan yıldız için bordo mavililere 1,5 milyon avro ödeyeceği belirtilen siyah beyazlıların Bakesetas'la 2,5 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

    YÖNETİM PES ETMİYOR

    Beşiktaş, Roma'dan ayrılması gündeme gelen Renato Sanches'i radarına almıştı. Portekiz basınında çıkan habere göre 26 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Siyah beyazlı yönetimin Portekizli yıldızı ikna edebilmek için bir teklif daha yapacağı belirtildi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşSantos
    Haberler > Spor > Rize'de demini almış bir Kartal vardı... Feyyaz Uçar'a göre sebebi: Santos'un adı bile coşturdu
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