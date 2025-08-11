Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Elersek sevineceğim'

Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Elersek sevineceğim'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Robin van Persie&#039;den Fenerbahçe&#039;ye gözdağı: &#039;Elersek sevineceğim&#039;
Robin Van Persie, Fenerbahçe, Feyenoord, Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie'den gözdağı geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, 'Fenerbahçe'yi elersek sevineceğim' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord ile ilk karşılaşmasında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi Robin van Persie  basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Elersek sevineceğim' - 1. Resim

"FENER'İ ELERSEK SEVİNECEĞİM"

İstanbul'da kendisini evinde hissettiğini söyleyen van Persie, şunları kaydetti:

"Oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Fenerbahçe’yi elersek sevineceğim çünkü Feyenoord’da çalışıyorum. Buradaki hedefimiz bir sonraki tura çıkmak. Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum ama turu geçmek istiyoruz."

"TUR ŞANSI 50-50"

Son olarak tur şansının eşit olduğunu söyleyen Robin van Persie şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki herkes aslında hayalini yaşıyor. Tüm destek Fenerbahçe'den yana olacak. Bu benim de kişisel olarak çocukken hayal ettiğim bir şeydi. Farklı atmosferlerde dolu stada karşı oynamayı pozitif bir durum olarak görüyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Soygundan sonra Amerikan traşı oldu! Hırsızdan tanınmamak adına ilginç yöntemSoykırım, işgal, zorla göç! İsrail dünyaya zulüm dersi veriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor - Kocaelispor | Canlı Anlatım - SporTrabzonspor-Kocaelispor maçında tempo yüksekTransfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi - SporBenfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdiGalatasaray'dan Mauro Icardi kararı! - SporGalatasaray'dan Mauro Icardi kararı!Galatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleci - SporGalatasaray'da sürpriz gelişme! Muslera devreye girdi, işte yeni kaleciJose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sorusuna cevap! - SporJose Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu sorusuna cevap!Tahkim Kurulu kararı sonrası...! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi - SporKupa G.Saray'dan alınıp F.Bahçe'ye verildi
Sonraki Haber Yükleniyor...