Robin van Persie'den Fenerbahçe'ye gözdağı: 'Elersek sevineceğim'

UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord ile ilk karşılaşmasında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 12 Ağustos 2025 Salı günü İstanbul’daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.

İlgili Haber Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi

Karşılaşma öncesi Robin van Persie basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENER'İ ELERSEK SEVİNECEĞİM"

İstanbul'da kendisini evinde hissettiğini söyleyen van Persie, şunları kaydetti:

"Oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Fenerbahçe’yi elersek sevineceğim çünkü Feyenoord’da çalışıyorum. Buradaki hedefimiz bir sonraki tura çıkmak. Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum ama turu geçmek istiyoruz."

"TUR ŞANSI 50-50"

Son olarak tur şansının eşit olduğunu söyleyen Robin van Persie şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki herkes aslında hayalini yaşıyor. Tüm destek Fenerbahçe'den yana olacak. Bu benim de kişisel olarak çocukken hayal ettiğim bir şeydi. Farklı atmosferlerde dolu stada karşı oynamayı pozitif bir durum olarak görüyorum."