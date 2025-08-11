Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Nice maçı öncesi sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki geleceği belli oldu. Portekiz ekibinin hocası Bruno Lage, Aktürkoğlu için kararını açıkladı.

Fenerbahçe, uzun bir süredir uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu bombasını patlamak üzereydi. Fenerbahçelilerin heyecan ve merakla beklediği transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun Nice maçının kadrosuna alındığını duyurdu.

Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi - 1. Resim

SAKATLANINCA İSTANBUL'A GELECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Nice ile oynayacağı maç öncesinde sağ ayak bileğini burkmuş ve antrenmanı erken bırakmak zorunda kalmıştı. Hatta Kerem'in sakatlandığı sırada, İstanbul'a geleceğine yönelik haberler çıkmıştı.

Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi - 2. Resim

BRUNO LAGE'DEN KEREM KARARI

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Kerem hakkında flaş bir karar aldı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice maçı öncesinde açıklamalarda bulundu ve Kerem Aktürkoğlu'nun Nice maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Lage, 'Nice ile oynadığımız ilk maçta sakatlığı vardı, yarınki maçta kadroda olacak. Bugün takımla antrenman yaptı ve kendisini iyi hissediyor.' ifadelerini kullandı.

Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi - 3. Resim

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF'UNDA OYNATMAK İSTİYORDU...

Kerem ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan ve Benfica'dan verilecek cevabı bekleyen, Fenerbahçe,, sol kanat için düşündüğü Kerem'in transferini bir an önce bitirerek Feyenoord maçını geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında oynatmak istiyordu.

Aktürkoğlu, Benfica-Nice maçında forma giyerse, transfer gerçekleşse dahi, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kadrosunda yer alamayacak.

