Transfer bombasından Fenerbahçelilere kötü haber! Benfica Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi

Fenerbahçe, uzun bir süredir uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu bombasını patlamak üzereydi. Fenerbahçelilerin heyecan ve merakla beklediği transferle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun Nice maçının kadrosuna alındığını duyurdu.

SAKATLANINCA İSTANBUL'A GELECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Nice ile oynayacağı maç öncesinde sağ ayak bileğini burkmuş ve antrenmanı erken bırakmak zorunda kalmıştı. Hatta Kerem'in sakatlandığı sırada, İstanbul'a geleceğine yönelik haberler çıkmıştı.

BRUNO LAGE'DEN KEREM KARARI

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibi Kerem hakkında flaş bir karar aldı. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice maçı öncesinde açıklamalarda bulundu ve Kerem Aktürkoğlu'nun Nice maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Lage, 'Nice ile oynadığımız ilk maçta sakatlığı vardı, yarınki maçta kadroda olacak. Bugün takımla antrenman yaptı ve kendisini iyi hissediyor.' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF'UNDA OYNATMAK İSTİYORDU...

Kerem ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan ve Benfica'dan verilecek cevabı bekleyen, Fenerbahçe,, sol kanat için düşündüğü Kerem'in transferini bir an önce bitirerek Feyenoord maçını geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi Play-Off maçlarında oynatmak istiyordu.

Aktürkoğlu, Benfica-Nice maçında forma giyerse, transfer gerçekleşse dahi, Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kadrosunda yer alamayacak.