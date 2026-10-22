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Romelu Lukaku itirafı: "Büyük sorunlar yaşayacağız"

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Romelu Lukaku itirafı: "Büyük sorunlar yaşayacağız"
Başlık ResmiRomelu Lukaku itirafı: "Büyük sorunlar yaşayacağız"

Belçikalı eski futbolcu Philippe Albert, Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Lukaku’nun Belçika futbol tarihindeki yerini vurgulayan Albert, yıldız golcünün milli takımdan ayrılmasıyla önemli bir boşluk oluşacağını söyledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Philippe Albert, sarı lacivertlilerin 33 yaşındaki santrforu Romelu Lukaku’nun kariyerini ve Belçika Milli Takımı'ndaki performansı hakkında konuştu. Deneyimli yıldızın ülke futbolunun en önemli golcülerinden biri olduğunu belirten Albert, yıldız oyuncunun uzun yıllardır milli takımda görev yapmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.

"ONUN YERİNİ DOLDURACAK KİMSE YOK"

Lukaku'nun forma giydiği kulüplerdeki başarılı performansına dikkat çeken Albert, "Oynadığı her kulüpte iyi performans gösterdi. Harika ve çok sayıda goller attı. Son 15 yıldır milli takımda olduğu için çok şanslıyız çünkü onun yerini dolduracak kimse yok." diye konuştu.

"EMEKLİ OLDUKLARINDA BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYACAĞIZ"

Lukaku, Kevin De Bruyne ve Courtois'nın kariyerlerini noktalamasının ardından önemli bir dönemin sona ereceğini söyleyen Albert, "Lukaku, Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois emekli olduğunda, altın jenerasyonun son üç temsilcisi de ayrılmış olacak. O zaman büyük sorunlar yaşayacağız çünkü dünya klasında olan bu oyuncuların yerini dolduracak kimse yok." ifadelerini kullandı.

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Başlık ResmiRomelu Lukaku

LUKAKU'NUN MİLLİ TAKIM KARNESİ

Sezon başında transfer olduğu sarı lacivertlilerde 12 maçta görev yapan 33 yaşındaki hücumcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Belçika Milli Takımı'nda 135 maçta forma giyen Lukaku, 94 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

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