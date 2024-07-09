Salah’ın yerine Barış Alper Yılmaz! 'Dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabilir'

Liverpool’un istediği Galatasaraylı yıldızı Arjen Robben’e benzeten Davids “Onun kadar hızlı teknik ve güçlü. Bir de topu ters tarafa çekip vurmaya başladığı zaman dünyanın en iyi kanadı olur” dedi

EURO 2024’e birçok Türk oyuncu damga vurdu ve çok konuşuldu ama Barış Alper Yılmaz’ın yeri farklıydı. Ne golü vardı ne de asisti ama rakip savunmaları en çok bunaltan ‘ele avuca sığmayan’ bir oyuncu olarak iz bıraktı. Adı Avrupa’da birçok kulüp ile anılan ve özellikle de Liverpool’un ön plana çıkarıldığı Galatasaraylı isim için Hollandalı futbol adamı Edgar Davids’den övgüler geldi. Okan Buruk’un İnter’den eski takım arkadaşı olan Davids, Barış Alper Yılmaz’ın yeni adresi olarak da Liverpool’u gösterdi.

CAZİP TEKLİF OLURSA

Barış Alper’i Arjen Robben’e benzeten ünlü isim “En az onun kadar hızlı, teknik ve güçlü. Bir de topu ters tarafına çekip kaleye vurmaya başladığı zaman dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabilir” ifadesini kullandı. Ayrıca millî oyuncunun rahatlıkla Salah’ın yerini alacak kanat oyuncusu özelliklerine de sahip olduğu belirtildi. 3. Lig’de başlayan kariyerinde basamakları birer birer çıkan ve bu sezon zirve yapan Barış Alper Yılmaz satış listesinde değil. Ancak çok cazip bir teklif gelmesi durumunda (30 milyon avrolar) ayrılık gündeme gelecek.

BARIŞ’IN EURO 2024 KARNESİ:

- Dakika/maç: 450/5

- En yüksek hız: 35.1 km/h (takımın en iyisi)

- Koşu mesafesi: 51.6 km (takımın ikincisi)

- Dribbling: 13

- Üçüncü bölge koşu: 10

- Maç başına kilit pas: 1.0

- Kazanılan ikili mücadele: %49

- Pas oranı: %80

- Kritik pas: 2

- Top kapma: 7

- Alınan faul: 11

- Maçın oyuncusu seçilme: 1

- Maç başına top kazanma: 2.8

- Asist beklentisi: 0.94

- Gol beklentisi: 0.38

İLK 30'DA İKİ TÜRK TAKIMI VAR

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı. Zirvede Real Madrid yer alırken ilk 30’da Galatasaray (29) ve Fenerbahçe (30) vardı. Sıralamada Beşiktaş 82, Trabzonspor ise 157’nci sırada kaldı.