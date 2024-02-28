Salih Uçan ve Cenk Tosun Beşiktaş'ı yarı finale taşıdı, Hasan Arat yeni sözleşme mesajını aldı!

Düzenleyen: Levent Gültekin / Kaynak: AA 28 Şubat 2024 22:44 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 23:01 - Güncelleme:

Beşiktaş, Haber

Spor Haberleri / AA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle dişli rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.