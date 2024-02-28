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    • Haberler > Spor > Salih Uçan ve Cenk Tosun Beşiktaş'ı yarı finale taşıdı, Hasan Arat yeni sözleşme mesajını aldı!

    Salih Uçan ve Cenk Tosun Beşiktaş'ı yarı finale taşıdı, Hasan Arat yeni sözleşme mesajını aldı!

    Düzenleyen: / Kaynak: AA
    - Güncelleme:
    Salih Uçan ve Cenk Tosun Beşiktaş&#039;ı yarı finale taşıdı, Hasan Arat yeni sözleşme mesajını aldı!
    Beşiktaş, Haber

    Spor Haberleri  / AA

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle dişli rakibini 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, yarı finale yükseldi.

    Siyah-beyazlılar, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

    57. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden sıyrılan ve soldan ceza sahasına giren Muçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Rashica'ya çevirdi. Rashica'nın gelişine şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

    58. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Gedon Fernandes'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasının önünde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

    80. dakikada Niangbo'nun topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ndao'nun çaprazdan uzak direğe şutunda top auta gitti.

    83. dakikada Zaynutdinov'un hatalı geri pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sambou'nun şutunda kaleci Mert'ten seken top, altı pas önünde Yunus Mallı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye röveşata vuruşunda Necip Uysal meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

    Karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: AA
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