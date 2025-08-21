Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk ayağında 4 maç yapıldı. Karşılaşmaların rövanşları, 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe, sahasında Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalırken; Devler Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:
Bodo/Glimt (Norveç)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0
Celtic (İskoçya)-Kairat (Kazakistan): 0-0
Basel (İsviçre)-Kopenhag (Danimarka): 1-1
Fenerbahçe-Benfica (Portekiz): 0-0
