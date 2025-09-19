Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı: İşte sonuçlar...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı: İşte sonuçlar...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı: İşte sonuçlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası 20 Eylül'de oynanan 6 maçla tamamlandı. Devler Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasında , 6 maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı - 1. Resim

BARCELONA DEPLASMANDA KAZANDI

İspanya ekibi Barcelona, St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada İngiltere'nin Newcastle United takımına konuk oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta, Barcelona 58. dakikada Marcus Rashford'un kafa golüyle öne geçti. Maçın 67. dakikasında Rasford'un uzaktan düzgün vuruşuyla 1 gol daha bulan konuk ekip, skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi ekip, 90. dakikada Anthony Gordon ile gol bulsa da Barcelona maçı 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı - 2. Resim

CITY, 10 KİŞİ KALAN NAPOLİ'Yİ 2-0 YENDİ

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakada İtalya ekibi Napoli, 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İngiltere temsilcisi Manchester City, 56. dakikada Erling Haaland ile öne geçti. Maçın 65. dakikasında Jeremy Doku'nun golüyle farkı 2'ye çıkaran Manchester City, sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı - 3. Resim

Devler Ligi'nin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Monaco (Fransa): 4-1

Kopenhag (Danimarka)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Galatasaray (Türkiye): 5-1

Manchester City (İngiltere)-Napoli (İtalya): 2-0

Newcastle United (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz)-Kairat (Kazakistan): 4-1

