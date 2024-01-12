Semih Kılıçsoy'un kariyer planı, 'Önce kupa, sonra Avrupa'

12 Ocak 2024 11:14 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 11:18

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın kalbinden doğan Semih Kılıçsoy, kötü giden sezondaki performansıyla siyah beyazlı taraftarları mest ediyor. Çıktığı son üç maçta dört gol atıp bir de asist yapan 18 yaşındaki oyuncuyla futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba yakından ilgileniyor. Bir anda parlayan genç yıldızların oluşan baskıyı kaldıramadığı için çabuk söndüğüne defalarca şahit olan tecrübeli futbol adamı, Semih’in böyle bir durum yaşamaması için özel görüşmeler gerçekleştiriyor.

SANTOS'TAN TEBRİK

Semih yapılan bu görüşmelerdeki olgun tavrıyla Samet Aybaba’yı etkiledi. Kariyer planını çok önceden belirlediği aktarılan genç yıldızın, Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmediği, daha sonrası için hedefinin İngiltere Premier Lig’de top koşturmak olduğu öğrenildi. Öte yandan yeni teknik direktör Fernando Santos’un da Çaykur Rizespor maçındaki üstün performansı sebebiyle Semih Kılıçsoy’u özel olarak tebrik ettiği aktarıldı.