Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sezona yine kırmızı kartla başladı! Muhammed Türkmen 4. kırmızı kartını gördü

Sezona yine kırmızı kartla başladı! Muhammed Türkmen 4. kırmızı kartını gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sezona yine kırmızı kartla başladı! Muhammed Türkmen 4. kırmızı kartını gördü
Kayserispor, Muhammed Türkmen, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda 4. defa kırmızı kart gördü.

Kayserispor sportif direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı günden bu yana 4 defa kırmızı kart ile cezalandırıldı.

HANGİ MAÇLARDA KART GÖRDÜ?

1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında ilk kırmızı kartını gören Muhammed Türkmen, 8 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir FK maçında ikinci defa aynı hatayı yaptı. 1 Haziran 2025 tarihinde oynanan Samsunspor maçında da kırmızı kart ile cezalandırılan Muhammed Türkmen, son olarak da Göztepe ile oynanan Süper Lig maçında Atilla Karaoğlan tarafından çift sarı kart neticesinde kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

Sezona yine kırmızı kartla başladı! Muhammed Türkmen 4. kırmızı kartını gördü - 1. Resim

Kayserispor çıktığı 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet alarak toplamda 3 puan topladı. Sezonun başından beri 4 haftadır galibiyet göremeyen Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen de 4. kırmızı kartını gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriyelilerden toplu geri dönüş! Vatan hasretleri sona eriyorKızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? Yapımdan açıklama gecikmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a yeni sponsor: Maçlar canlı yayımlanacak - SporGalatasaray'a yeni sponsor: Maçlar canlı yayımlanacakBir döneme damga vurmuştu! Usain Bolt'tan çok konuşulacak itiraf: Merdivenlerden çıkarken nefesim kesiliyor - SporArtık merdivenleri çıkarken nefes nefese kalıyorSerdal Adalı'dan basın toplantısı kararı - SporSerdal Adalı'dan basın toplantısı kararıEdson Alvarez'den günler sonra Mourinho itirafları: Bu bir sır değil! - SporAlvarez'den günler sonra Mourinho itiraflarıMHK açıkladı: Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu - SporMHK açıkladı: Fenerbahçe - Antalya maçının hakemi belli olduGöztepe, 900 bin euro ödemişti! Brezilyalı golcünün 200 günlük sessizliği - Spor900 bin euro ödenmişti! Tam 200 gündür sesi çıkmayan golcü
Sonraki Haber Yükleniyor...