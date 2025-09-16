Sezona yine kırmızı kartla başladı! Muhammed Türkmen 4. kırmızı kartını gördü

Kayserispor sportif direktörü Muhammed Türkmen, sarı-kırmızılı takımda görev aldığı günden bu yana 4 defa kırmızı kart ile cezalandırıldı.

HANGİ MAÇLARDA KART GÖRDÜ?

1 Şubat 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında ilk kırmızı kartını gören Muhammed Türkmen, 8 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir FK maçında ikinci defa aynı hatayı yaptı. 1 Haziran 2025 tarihinde oynanan Samsunspor maçında da kırmızı kart ile cezalandırılan Muhammed Türkmen, son olarak da Göztepe ile oynanan Süper Lig maçında Atilla Karaoğlan tarafından çift sarı kart neticesinde kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

Kayserispor çıktığı 4 maçta 3 beraberlik 1 mağlubiyet alarak toplamda 3 puan topladı. Sezonun başından beri 4 haftadır galibiyet göremeyen Kayserispor'un Sportif Direktörü Muhammed Türkmen de 4. kırmızı kartını gördü.