Şimdi çilek zamanı! Üst üste iki yıl şampiyon olan Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi

Rekor oyla başkan seçilen Dursun Özbek, Okan Buruk’a ‘Rüya takım” sözünü verdi. Özbek, İlkay Gündoğan’a “Çocukluk aşkın için oynama zamanın geldi” mesajını gönderdi

Rekorlar kırarak 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, artık gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Geçen sezon Bayern Münih, Manchester United gibi devlere kafa tutan ancak gruptan çıkamayan sarı kırmızılılar, 25. şampiyonlukla birlikte hedefini Devler Ligi’nde çeyrek final olarak belirledi. Okan Buruk’la önümüzdeki hafta içinde zamlı sözleşme imzalamaya hazırlanan Özbek, başarılı teknik adama “Rüya takım” kurma sözünü verdi.

ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

Özbek’in en büyük hayali ise Barcelona’da top koşturan İlkay Gündoğan’a sarı kırmızılı formayı giydirmek. Sport İspanya’da çıkan haberde Özbek’in İlkay Gündoğan ile görüşerek “Artık çocukluk aşkın Galatasaray için oynama zamanın geldi” dediği belirtildi. Kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele’nin gönderilmesi 8 numara rotasyonunda sarı kırmızılı takıma yaklaşık 6 milyon avroluk rahatlama sağlayacak.

GALİBİYET PRİMLERİ ARTTI

Her şey Devler Ligi için

Şampiyonlar Ligi’nde yükselen gelirler Galatasaray’ın iştahını kabartıyor. Ayakbastı ücreti 15,5 milyon avrodan 27 milyon avroya yükseldiği için sarı kırmızılılar play-off’u geçerse 27 milyon avro alacak. Galibiyet primi de 2,8 milyon avrodan 3,4 milyon avroya, beraberlik primi 900 bin avrodan 1,7 milyon avroya yükseldi. Yüksek gelirlere göz diken sarı kırmızılılar bu hedefleri başarabilecek bir kadro kurmak istiyor.

CİMBOM'U BEKLEYEN MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray, bu sezon devler arenasında mücadele edebilmek için play-off elemesi oynayacak. Bu turdaki muhtemel rakipleri şöyle: D. Zagreb, Kızılyıldız PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaros ya da Shakhtar. Şampiyonlar Ligi’ni bu sezon Dortmund kazanırsa Shakhtar, Real Madrid kazanırsa Ferencvaros muhtemel rakip olacak.

VARANE VE CASEMİRO

Bu rakam İlkay’a verilecek ve 33 yaşındaki Türk asıllı oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzalanacak. Dursun Özbek’in ayrıca Manchester United’ın yıldızları Fransız stoper Raphael Varane ile Brezilyalı ön libero Casemiro için de nabız yokladığı ifade edildi. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için tecrübeli oyuncular isteyen Buruk’un her iki isme de onay verdiği belirtildi. Sarı kırmızılılar, transferler için önümüzdeki hafta harekete geçecek.

YAZIKLAR OLSUN SİZE!

Galatasaray’ın Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı yapıldığını iddia ederek sosyal medya hesabından “Aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın” ifadelerini kullandı.

ANCA BERABER KANCA BERABER

Galatasaray’da önceki dönem başkan seçildiğinde takımın başına Okan Buruk’u getiren Başkan Dursun Özbek, tecrübeli hocanın ücretini 30 milyondan 50 milyon liraya çıkarıp iki yıllık sözleşme imzalatacak. “Beraber geldik, beraber gideriz” diyen Özbek, 2026 Haziran’a kadar koltukta olduğu dönemde yine Buruk’la çalışacak.