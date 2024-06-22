Sinan Engin'den A Milli Takım'ın 2 yıldızına tarihi çağrı! 'Affınızı isteyin'

A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-0 mağlup olmasının ardından eleştiri okları İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya çevrildi. Ünlü yorumcu Sinan Engin, Montella'yı sert sözlerle eleştirirken, A Milli Takım'ın 2 yıldızına seslendi. İşte Sinan Engin'in açıklamaları.

Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Alınan farklı mağlubiyet ve etkisiz oyunun ardından Montella'ya sert eleştiriler geldi. İtalya teknik adamın kadro tercihi tartışmalara sebep oldu. Karşılaşmanın ardından Asist Analiz'de değerlendirmeler yapan Sinan Engin, Montella'yı eleştirenler arasına girdi. Sinan Engin şu ifadeleri kullandı:

BEN İLK DEFA BU KADAR KÖTÜ GÖRDÜM

"Bu Abdülkerim'i bu kadar kötü ilk defa gördüm. Konyaspor'da bile bu kadar kötü oynamadı bu çocuk. Bu Abdülkerim 3 gün ne yaptı? Dinlenmedi mi bu çocuk? Diğer tarafta 39-40 yaşındaki adamlar zımba gibi."

MİLLİ TAKIMDAN AFFINIZI İSTEYİN

"Sevgili Montella, bu milli takımda oynamak için ne olmak lazım, kıstasın ne? Bu takımda Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun niye oynayamıyor? Semih ve Cenk Tosun, bence milli takımdan affınızı isteyin."