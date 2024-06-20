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Sırplar puanı 90+6'da kurtardı! Slovenya ile puanlar paylaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sırplar puanı 90+6&#039;da kurtardı! Slovenya ile puanlar paylaşıldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Slovenya ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan maçta, Slovenler 69. dakikada Zan Karnicnik ile öne geçti. Sırbistan'a beraberliği getiren golü ise 90+5'te Jovic attı.

TADIC 90 DAKİKA OYNADI

Sırbistan'da, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic ilk 11'de maça başlarken 90 dakika sahada kaldı.

C Grubu'ndaki diğer maçta bu akşam TSİ 19.00'da Danimarka - İngiltere maçı oynanacacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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