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    Skandal sözlerin ardından yeni karar! Serdar Ali Çelikler ekranlara ara veriyor

    Düzenleyen: /
    - Güncelleme:
    Skandal sözlerin ardından yeni karar! Serdar Ali Çelikler ekranlara ara veriyor

    Spor Haberleri

    Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından, karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar hakkında skandal ifadeler kullandı. Instagram hesabından özür mesajı paylaşan Çelikler, bir süre ekranlarda olmayacağını duyurdu. Öte yandan, ünlü alışveriş sitesi de Çelikler ile olan anlaşmasını bitirdiğini duyurdu.

    Galatasaray, dün akşam Antalyaspor'u Kerem'in golleriyle 2-1 yendi. Ünlü futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler de karşılaşmanın ardından bir YouTube kanalında maçı değerlendirdi.

    SKANDAL İFADELER

    Çelikler, ismini anmadan karşılaşmanın yan hakemi Mustafa Savranlar'a skandal ifadeler kullandı. "Senin anana avradına sövseler duymayacaksın, karına sövseler 'buyur abi akşam ben getireyim' diyeceksin" sözlerini kullanan Çelikler, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

    Skandal sözlerin ardından yeni karar! Serdar Ali Çelikler ekranlara ara veriyor - 1. Resim

    ÖZÜR DİLEDİ

    Serdar Ali Çelikler, tepkilerin büyümesinin ardından X hesabından açıklama yaptı ve özür diledi.

    Çelikler özür mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "İnsanın hayatında kötü günler oluyor. Benim için de bugün öyle bir gündü. Yayında isim vermeden de olsa yayında isim vermeden de olsa sarfettiğim kelimeler kendime de yakıştıramadığım sözlerdi. Özür dilerim."

    EKRANLARA ARA VERDİ

    Çelikler, sabah saatlerinde Instagram hesabından yeni bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

    "Yaşadığım sıkıntılı birkaç günün ardından 26 Şubat günkü yayında maksadını aşan üslubumla da örtüşmeyen ifadelerim oldu. Söz konusu yayında ve akabinde özür de diledim. Yaşananlardan ötürü üzgünüm. Lakin bir daha değerlendirdikten sonra kendi adıma yayınlara bir süre ara vermemin doğru olacağına kanaat getirdim. Vole ile de bu kararımı paylaştım. Bir süre aranızda olmayacağım. Herkes hakkını helal etsin."

    TRENDYOL İŞ BİRLİĞİNİ SONLANDIRDI

    Öte yandan, Vole programının sponsoru Trendyol da iş birliğini sonlandırma kararını X hesabından duyurdu: 

    "Sporda saygı ve centilmenlik değerlerine bağlı kalmak, Trendyol olarak iş birliklerimizin temel prensibidir. Bu çerçevede, bir dijital spor kanalında sarf edildiğine üzülerek tanık olduğumuz ifadeler, kesinlikle tasvip edilemez. İlgili kanal ile olan iş birliğimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Düzenleyen:  - Spor
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