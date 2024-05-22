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Steven Caulker, Türkiye günleri hakkında konuştu! En kötü teknik direktörü açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Steven Caulker, Türkiye günleri hakkında konuştu! En kötü teknik direktörü açıkladı
Steven Caulker, Andrea Pirlo, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in eski futbolcusu Steven Caulker, yeni kariyer planlamasıyla ilgili bilgiler verdi. İngiliz futbolcu, çalıştığı en kötü teknik direktörü açıkladı.

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor formaları giyen Steven Caulker'dan, Türkiye günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. 

EN KÖTÜ TEKNİK DİREKTÖR

Caulker açıklamasında, "Karagümrük'teki teknik direktörüm Andrea Pirlo çalıştığım en kötü teknik direktör. Gerçek bir doruk noktasıydı! Bu oyunu oynayan en iyi oyunculardan biri ve gerçekten harika bir adam ama bir teknik direktör olarak hiçbir şey yapmadı. Hala öğreniyor, açık fikirli biri ve eminim gittikçe daha iyi olacak." dedi.

Steven Caulker, Türkiye günleri hakkında konuştu! En kötü teknik direktörü açıkladı - 1. Resim

ANTRENÖRLÜĞE İLK ADIMIMI ATTIM

Yeni kariyer planıyla ilgili de konuşan Caulker, "Bu yılın başında tatilde tesadüfen tanıştığım bir kişinin ardından antrenörlüğe ilk adımımı attım. İspanya'daydım ve Malaga akademisiyle görüşmeye başladım. Olaylar birbirini izledi ve doğrudan a takım antrenörlüğüne başladım. 32 yaşıma yeni girmiştim, İspanyolcam zayıf ve kümede kalma mücadelesine girdim. Belki de bu dil bariyeri olumlu oldu. Özellikle de hayal kırıklığına uğradığım zamanlarda. Bir şeyler tercüme edildiğinde, ne söyleyeceğinizi düşünmek için ekstra zamanınız oluyor. Her iki rolü de üstlenmek gerçekten zor ama ilginç. Bir oyuncu olarak soyunma odasındaki herkesle bir dereceye kadar arkadaşsınız. Menajer olarak ise bu mesafeyi korumanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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