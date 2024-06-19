Stopere Viking! Fenerbahçe’nin aradığı prangayı Mourinho İngiltere’de buldu

Savunmaya takviye çabasındaki sarı lacivertliler Manchester United’ın İsveçlisi Victor Lindelöf için teklif yaptı. 29 yaşındaki yıldız da eski hocası Mourinho’ya kavuşmak istiyor...

Stoper harekâtına hız veren Fenerbahçe’de ibre Victor Lindelöf’e döndü. Manchester United’dan ayrılan Raphael Varane’la görüşen sarı lacivertliler, Jose Mourinho’nun isteğiyle rotayı hâlâ ManU’yla sözleşmesi olan 29 yaşındaki İsveçliye çevirdi. Stopere iki yeni takviye planlayan İngiliz devinin gözden çıkardığı Lindelöf’e ManU formasını Mourinho giydirmişti. Mou’nun davetine sıcak bakan Lindelöf için Fenerbahçe, İngiliz ekibine 4 milyon avroluk teklif yaptı.

ŞAMPİYONA SONUNDA

Ada basınına göre Mourinho ile Lindelöf’ün yeniden bir araya gelmesi an meselesi. Çağlar Söyüncü transferini de bitirmek üzere olan sarı lacivertliler stoper operasyonunu bu iki isimle kapatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin ön libero arayışında öne çıkan isim ise Danimarkalı Pierre Emile Hojbjerg. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu için Tottenham’la görüşürken, Mourinho da eski öğrencisini bizzat Fenerbahçe’ye davet etti. Sol açığın favorisi Sırp Filip Kostic için ise Juventus’la temaslar devam ediyor.

ESKİ GÖZDELERİ

Fenerbahçe’nin peşinde koştuğu Lindelöf ile Hojbjerg, Jose Mourinho’nun daha önce çalıştığı isimler. Lindelöf’ü Manchester United’a, Hojbjerg Tottenham’a Mourinho transfer etmişti.