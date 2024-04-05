Süper Kupa’ya dokuz kişiyle! Fenerbahçe'nin Şanlıurfa’daki maçla ilgili stratejisi belli oldu

Sarı lacivertlilerin 90 dakika sahada kalma niyeti yok. Dokuz oyuncuyla maça çıkılacak, üç oyuncu ‘sakatlanacak’ maç yarıda kalacak, Galatasaray hükmen 3-0 kazanacak…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe yönetimi Olağanüstü Genel Kurulda ligden çekilme konusunu rafa kaldırmış ancak Süper Kupa ve Türkiye Kupası’yla ilgili aksiyonlar için yetki almıştı. Sarı lacivertliler, Süper Kupa’ya U19 takımıyla çıkma, Türkiye Kupası’na da iki yıl boyunca katılmama kararını deklare etmişti. Buna karşılık Galatasaray’ın hocası Okan Buruk “En güçlü oyuncularımızla sahada olacağız” deyince camiada “6-0’ın izlerini silecek bir fark yersek ne olacak?” endişesi başlamıştı. Ancak yönetici Erol Bilecik, “Maç 90 dakika sürmeyecek” diyerek yol haritasının işaretini verdi.

TFF'YE PROTESTO

Finalin ertelenmesi ve yabancı hakemle ilgili talepleri kabul görmeyen sarı lacivertliler, Süper Kupa’yı âdeta sabote edecek. Fenerbahçe’nin elinde ceza almadan sahadan çekilmek için tek bir seçenek bulunuyor; sahaya dokuz kişiyle çıkmak. Kadroya dokuz oyuncu yazılacak. Bu isimlerle sahada yer alacak sarı lacivertliler başlama düdüğünden hemen sonra üç futbolcu sakatlık gerekçesiyle oyundan çıkacak. Fenerbahçe sahada altı kişi kaldığı için kurallar gereği maç önce tatil edilecek, sonrasında Galatasaray lehine hükmen 3-0 tescil edilecek!

U19'LAR ZİRVEDE

Fenerbahçe U19 Takımı, U19 Elit A Ligi 1. Grup’ta lider durumda. Sarı lacivertlilerin Süper Kupa’nın olduğu gün Dereağzı’nda Giresunspor ile maçı var. TFF, bu maçı ertelemeyi reddetti. Takım ikiye bölünecek, dokuzu Urfa’ya gönderilecek.

OLİMPİAKOS HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe ile TFF’nin fikstürü birbirini tutmuyor. TFF’ye göre sarı lacivertlilerin ilk maçı 7 Nisan’da Süper Kupa. Oysa Fenerbahçe, 11 Nisan’da Yunanistan’da oynayacağı Olimpiakos maçının hazırlıklarına başladı. Yönetici Erol Bilecik, “A takımımızı bir gün Şanlıurfa’ya götürerek şehrin gönlünü alacağız” dedi.

TFF’DEN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Süper Kupa maçına yönelik bir açıklama yapan TFF, “F.Bahçe’ye Olimpiakos maçları sebebiyle ligdeki Karagümrük maçını ileri bir tarihe ertelemeyi teklif ettik, kabul edilmedi. Kupa maçının tarihi iki kulüp yetkililerinin katılımıyla belirlendi. Maç 7 Nisan’da oynanacaktır” ifadelerini kullandı.

SULTANLAR LİGİ'NDE SONA DOĞRU

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan sarı lacivertli takım, finale yükseldi. Vakıfbank’a set vermeyen Eczacıbaşı da finale çıktı. F.Bahçe-Eczacıbaşı final serisinin ilk maçı 9 Nisan’da oynanacak.