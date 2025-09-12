Süper Lig ekibi, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağladı
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Fransa ekibi Rennes'te forma giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
4 YILLIK ANLAŞMA
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncularla 4 yıllık anlaşma sağlandı." ifadeleri kullanıldı.
