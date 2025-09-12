Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Süper Lig ekibi, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekibi, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağladı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Fransa ekibi Rennes'te forma giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

RAMS Başakşehir, Fransa ekibi Rennes'te forma giyen Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı transfer etti.

4 YILLIK ANLAŞMA

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım, kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncularla 4 yıllık anlaşma sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

EuroBasket'te ilk finalist belli olduTrump yönetiminin kararının bedeli ağır olabilir! Milyonlarca kişi ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
