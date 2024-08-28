Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 4. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanacak müsabakayla başlayacak. Ligde 4 hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı 30 Ağustos Cuma, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Şampiyonlar Ligi Play-off Turu maçından dolayı geçtiğimiz haftaki lig müsabakası ertelenen Galatasaray’ın cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak.

Geçen haftayı bay geçen Beşiktaş’ın Pazar günü Sivasspor’u ağırlayacağı karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u cuma günü konuk edeceği haftanın açılış maçında ise Mehmet Türkmen görev yapacak.

Süper Lig’de 4. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

30 Ağustos Cuma
21.00 Fenerbahçe - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

31 Ağustos Cumartesi
19.15 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
19.15 Konyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
21.45 Göztepe - Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Adana Demirspor - Galatasaray: Kadir Sağlam

1 Eylül Pazar
19.15 Başakşehir - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
19.15 Eyüpspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Beşiktaş - Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Hatayspor - Samsunspor: Cihan Aydın

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Yönetimi acil toplanıyor! Gündemde 4 istifa var - SporG.Saray "acil" toplanıyor! Gözler saat 18.00'deFenerbahçe'ye oyuncu satışından dev gelir! Son örneği Ferdi Kadıoğlu oldu - SporTransfer Fenerbahçe'nin işi! İnanılmaz gelirSahada kalbi durmuştu! Uruguaylı futbolcu Juan Izquierdo 6 günlük yaşam savaşını kaybetti - SporSahada kalbi durmuştu! 6 günlük yaşam savaşını kaybettiGalatasaray-Young Boys maçı dünya basınında! Muslera'nın kırmızısı manşetlerde - SporMuslera'nın tekmesi dünya basınındaTrabzonspor Avrupa'da 155. mücadelede! St. Gallen karşısında hedef tur - SporTrabzonspor Avrupa'da 155. mücadelede!Türk takımlarının olmadığı Şampiyonlar Ligi'nde kura zamanı - SporDevler Ligi'nde kura zamanı! Türk takımları yok...
Sonraki Haber Yükleniyor...