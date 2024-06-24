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Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in yeni ekibi Bodrumspor Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı
Bodrumspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Bodrumspor, Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Bulgar oyuncu geçen sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Bodrumspor'dan yapılan açıklamada Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Açıklamada, "Son olarak Sakaryaspor’da kiralık forma giyen PFC Levski Sofia kulübü oyuncusu Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Zdravko Dimitrov’a formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Dimitrov geçen sezon Sakaryaspor forması altında 17 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 asist yaptı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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