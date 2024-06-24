Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Bodrumspor, Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Bulgar oyuncu geçen sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Bodrumspor'dan yapılan açıklamada Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
RESMİ AÇIKLAMA
Açıklamada, "Son olarak Sakaryaspor’da kiralık forma giyen PFC Levski Sofia kulübü oyuncusu Bulgar futbolcu Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Zdravko Dimitrov’a formamız altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Dimitrov geçen sezon Sakaryaspor forması altında 17 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 asist yaptı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi