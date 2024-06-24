Süper Lig'in yeni ekibi Bodrumspor Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2024 22:18 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 22:20 - Güncelleme:

Bodrumspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Bodrumspor, Zdravko Dimitrov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Bulgar oyuncu geçen sezonu Sakaryaspor'da kiralık olarak geçirmişti.