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Tabelaya değil oyuna bak!

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Tabelaya değil oyuna bak!
Başlık ResmiTabelaya değil oyuna bak!

G.Saray kazandı ama çok ders çıkarmalı yoksa çekirge misali daha fazla sıçrayamaz.

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

Kötü değil felaket oynadı Galatasaray!

Gençlerbirliği karşısında sarı kırmızılılar üç puan almış olsa da tel tel döküldü.

Geriden oyun kuramayan Aslan bir de ağır çekimde oynayınca Gençlerbirliği takımına cesaret verdi.

Barcelona maçından sonra Galatasaray, Ankara deplasmanında da rakibine üstünlük kuramadı.

Öyle ki Uğurcan’ın kurtarışları olmasa ve şans da Galatasaray’ın karşısında olsa soyunma odasına 1-0 hatta 2-0 geride girebilirdi.

Umursamaz Sane!..

Davinson Sanchez’in her maçta yaptığı ölümcül bireysel hatada Salih’in şutuna önce Uğurcan, sonra direk engel oldu.

Gençlerbirliği takımının ilk 45’te 3 net pozisyonu vardı.

Leroy Sane sürekli top kayıpları, gamsız oyunu ile yine saç baş yoldurdu. Sane savaşmıyor, umursamıyor!

Osimhen ise istediği pasları alamadı, nadir de olsa pozisyon bulduğunda kaleci İrfan Can’a takıldı.

Rakip istatistik yaptı

Dağınık oynayan Galatasaray, -8 averajı olan, Başakşehir’in 4, Trabzon’un 5 attığı Gençlerbirliği’ne üstünlük kuramadı. 53 dakika sonunda Gençler tam 8 korner kullandı! Bu bile Galatasaray’ın ne kadar kötü oynadığını gösterir gibiydi!

Aynı zamanda Başkent ekibi bu sezon en fazla şut çektiği 90 dakikaya imza attı! Son bölümde Deniz Gül’ün vuruşunda kaleci İrfan Can’ın hatası Galatasaray’a 3 puanı getirdi! Galatasaray’ın bu maçtan acı dersler çıkarması lazım… Yoksa bu futbolla çekirge misali bir yerde sıçrayamaz Galatasaray!

Maçın adamı: Uğurcan Çakır

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