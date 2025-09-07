Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor

Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun (Tour of İstanbul) 4. ve son etabı, Fatih'te başladı. Yarış sayesinde İstanbul'un tarihi ve turistik alanları tanıtılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nun son etabında 13 ülkeden 16 takım ve 99 sporcu yarışıyor.

Yarışın 4. ve son etabında sporcular, 94,3 kilometrelik Fatih parkurunda mücadele ediyor.

Yarış, Tarihi Yarımada'da sona erecek. Fatih Belediyesi önünden geçen parkur Ayasofya, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı ve Haliç kıyıları ile İstanbul'un binlerce yıllık mirasını dünyaya tanıtacak.

Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor - 1. Resim

Organizasyonun geride kalan üç etabında Beykoz, Şile ve Arnavutköy'de yarış kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Yarışın sonunda lider formalar ve ödüller sahiplerini bulacak.

KATEGORİLER

Organizasyonda yarışacak 13 takımın kategorileri ise şöyle:

UCI ProTeams: Lotto Dstny (Belçika), TotalEnergies (Fransa), Team Polti–Visit Malta (İtalya)

UCI Continental Teams: Team Storck–Metropol Cycling, Bike Aid (Almanya), Serce Polski, Voster ATS Team (Polonya), ATT Investments (Çekya), Airtox–Carl Ras (Danimarka), Konya Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto (Türkiye), Tarteletto–Isorex (Belçika) Kinan Racing Team (Japonya), Almaty Cycling Team (Kazakistan)

Milli takımlar: Romanya, Özbekistan

Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor - 2. Resim

Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor - 3. Resim

Tarihî Yarımada’da heyecan dolu yarış! 13 ülkeden 99 sporcu ter döküyor - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir dönem Süper Lig'i sallıyorlardı! Erdoğan'a mektup yazdılar, kasaba bile 8 milyon TL borçları var - SporErdoğan'a mektup yazdılar! Kasaba bile borç varTürkiye - İspanya maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Kadroda sürpriz - Sporİşte Türkiye - İspanya maçının muhtemel 11'leri: SürprizBeşiktaş, Cengiz Ünder'de mutlu sona ulaştı! Sırada Salih Özcan ve Laporte var - SporCengiz'de mutlu son! Sırada Salih ve Laporte varFenerbahçe'de ayrılık: Genç isim Devler Ligi'nde oynayacak - SporFenerbahçe'de ayrılık: Genç isim Devler Ligi'nde oynayacakFenerbahçe yabancılardan ret cevabı aldı, Aykut Kocaman yeşil ışık yaktı: Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi - SporYabancılardan ret, Aykut Kocaman'dan yeşil ışıkFenerbahçe transferi açıkladı: Arjantinli isim imza için geliyor - SporF.Bahçe transferi duyurdu: Arjantinli isim imza için geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...