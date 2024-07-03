Tarım Bakanlığı'nın Merih Demiral paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu: Atamazsın diyoruz, dinlemiyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, zıplayan kuzu videosuyla Merih Demiral'ın kafa golüne gönderme yaptı. Bakanlığın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Almanya’nın ev sahipliği yaptığı EURO 2024’te A Millî Futbol Takımı’mız son 16 turunda karşılaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral’ın kornerden gelen golleriyle tüm Türkiye havalara uçtu.

İKİ GOL İKİ REKOR GETİRDİ

Merih Demiral turnuvada kaydettiği iki golle iki rekor birden kırdı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Çekya ağlarını iki kez sarsan Nihat Kahveci'den sonra bir EURO maçında iki gol atan ilk oyuncu olan Merih Demiral bir de global rekora imza attı.

BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Merih'in şahane golleri sosyal medyada çok konuşuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı da zıplayan kuzu videosuyla yıldız futbolcunun kafa golüne göndermede bulundu.

Tarım Bakanlığı, zıplayan yavru kuzu paylaşımına 'Sen Merih Demiral değilsin öyle kafa atamazsın diyoruz, dinlemiyor.' notunu düştü. Bakanlığın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.