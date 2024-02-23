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    • Haberler > Spor > Tartıştığı kişinin kafatasını taşla kırmıştı! QPR'ın yıldızı Ilias Chair'e hapis

    Tartıştığı kişinin kafatasını taşla kırmıştı! QPR'ın yıldızı Ilias Chair'e hapis

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Tartıştığı kişinin kafatasını taşla kırmıştı! QPR&#039;ın yıldızı Ilias Chair&#039;e hapis
    Belçika, Haber

    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    4 sene önce tartıştığı kamyon şoförünün kafatasını taşla kıran Queens Park Rangers'ın Faslı futbolcusu Ilias Chair, bir yılı ertelemeli iki yıl hapis cezası aldı. 

    İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ta (QPR) forma giyen Fas asıllı Belçika doğumlu Ilias Chair, 2020 yılında tartıştığı kişinin kafatasına taşla vurarak kırmıştı. Futbolcu, Belçika'da bir yılı ertelemeli iki yıl hapis cezası ve 15 bin 800 euro tazminat ödemeye mahkum oldu.

    QPR'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ilias Chair'e yöneltilen saldırı suçlamasıyla ilgili hukuk ekibiyle düzenli temas halinde. Yasal süreç devam ettiği için kulüp bu aşamada başka bir yorum yapmayacak" denildi.

    Karara itiraz etmesi beklenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 31 maça çıktı ve 4 gol attı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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