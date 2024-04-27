Telafisiz derbi! Kadıköy sahnesinde Fenerbahçe’nin misafiri Beşiktaş

Kanarya, şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için ‘Tamam ya da devam’ maçına çıkıyor. Zirve yarışının çok uzağında kalan Kartal ise üçüncülük şansını diri tutabilmek için kazanmak zorunda. Beraberlik ikisine de yaramıyor

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Beşiktaş karşılaşması lider Galatasaray’ın yakın takibindeki Fenerbahçe için bir derbiden çok daha fazla anlam taşıyor. 9 sezondur şampiyonluk hasreti çeken sarı lacivertliler, son maçta Sivas’tan beraberlikle dönerek ateşe attığı zirve hedefine yeniden tutunmak için bugün mutlaka kazanmak zorunda. İki takımın oyuncularının toplam değerinin 12 milyar TL olduğu derbide sarı lacivertlilerin ‘ya tamam ya devam’ maçında Oosterwolde dışında eksiği yok. Fenerbahçe’nin ideal kadrosuyla sahada yer alması bekleniyor.

GALATASARAY DA TAKILACAK

Sivas beraberliği Fenerbahçe camiasında moralleri dibe çekse de teknik direktör İsmail Kartal’ın motivasyonunda en ufak bir bozulma olmadı. Şampiyonluk inancını koruyan tecrübeli teknik adam, kalan 5 maçı kazanıp hasreti bitireceklerine iddia etti. Galatasaray’ın da puan kaybedeceğini öne süren Kartal, oyuncularına, “Evet önemli bir fırsat kaçırdık. Ama havlu atmış değiliz. Önce Beşiktaş’ı yeneceğiz, sonrasında kalan maçları kazanacağız. Bu takım bu sezon şampiyonluk hasretine nokta koyacak. Sizden tek istediğim son düdük çalana kadar inançla mücadeleye devam etmeniz” dedi.

AİLE MORALİ

F.Bahçe’nin dünkü son idmanını futbolcuların aileleri de izledi. Başkan Ali Koç da çalışmanın ilk bölümünü takip etti. İdman sonrası futbolcular aileleriyle birlikte yemek yerken büyük moral depoladı. Ardından oyuncular kampa çekildi.

ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş için bu akşam oynanacak derbi çok kritik önem taşıyor. Kupada yoluna devam eden siyah beyazlılar, ligde de üçüncülük hedefinden vazgeçmek istemiyor. Trabzonspor’un dört puan gerisindeki Kartal, Kadıköy’den eli boş dönmesi durumunda büyük ihtimalle üçüncülüğü de kaçırmış olacak. Serdar Topraktepe’nin takımın başına geçmesiyle oyun olarak daha canlı ve ofansif gözüken Beşiktaş, derbide favori olarak gözükmese de Kadıköy’de son üç maçta kaybetmemenin psikolojik avantajına sahip.

İNANCIMIZ YETER!

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, takımını derbiye özel motivasyonla hazırladı. Genç teknik adam, Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısında deplasmanda oynanan son maçlardaki üstünlüğüne dikkati çekti ve oyuncularına kazanılan maçları izleterek öz güven sağladı. Kalan maçların hepsini kazanmayı hedefleyen Topraktepe, oyuncularının derbiden zaferle ayrılacaklarına şimdiden inanmalarını ve bu düşünceyle sahada güçlerini göstermelerini istedi. > Murad Tamer

KARTAL'DA DÖRT EKSİK

Siyah beyazlı ekipte dört futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Jonas Svensson’un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, müsabakada görev yapamayacak.