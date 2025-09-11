Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > TFF 1'inci Lig'de 5'inci haftanın hakemleri açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol 1'inci Lig'in 5'inci haftasında 12 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 5'inci hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemleri belirledi.

TFF 1'İNCİ LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

12 Eylül Cuma
17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: Mehmet Ali Özer
20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Melih Aldemir

13 Eylül Cumartesi
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: Oğuzhan Çakır
16.00 Boluspor-Manisa FK: Burak Pakkan
19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor: Turgut Doman
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor: Direnç Tonusluoğlu

14 Eylül Pazar
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Fevzi Erdem Akbaş
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: Fatih Tokail

15 Eylül Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Muhammet Ali Metoğlu

