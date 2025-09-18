TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı
Trendyol 1'inci Lig'de 19 Eylül, 20 Eylül ve 21 Eylül tarihlerinde oynanacak 6'ncı hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Arca Çorum FK'nın 13 puanla lider olduğu Trendyol 1'inci Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulun'un (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın hakemleri şöyle:
19 Eylül Cuma
14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun
20 Eylül Cumartesi
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker
21 Eylül Pazar
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır