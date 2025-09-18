Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı

TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TFF 1&#039;inci Lig&#039;de 6&#039;ncı hafta hakemleri açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol 1'inci Lig'de 19 Eylül, 20 Eylül ve 21 Eylül tarihlerinde oynanacak 6'ncı hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Arca Çorum FK'nın 13 puanla lider olduğu Trendyol 1'inci Lig'de 6'ncı hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı - 1. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulun'un (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın hakemleri şöyle:

19 Eylül Cuma
14.30 Serikspor-Bandırmaspor: Emre Kargın
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Aksuoğlu
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor: Yunus Dursun

20 Eylül Cumartesi
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Melih Kurt
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor: Hakan Ülker

21 Eylül Pazar
16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Süleyman Bahadır

Kaynak: Anadolu Ajansı

Madımak otunun kurusunun 100 gramı ile bir öğünlük yemek yapılıyor! Yurt dışından isteyen de var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MHK açıkladı: Süper Lig'de 6'ncı hafta hakemleri - SporMHK açıkladı: Süper Lig'de 6'ncı hafta hakemleriMessi, 2026'daki adresi için kararını verdi: Resmi açıklama bekleniyor - Spor2026'daki adresi için kararını verdiArda Güler'e Premier Lig'den çılgın teklif! Real Madrid bir saniye bile düşünmedi - SporPremier Lig'den çılgın teklif!Tüm seçim çalışmaları iptal! "Operasyon" diyen Ali Koç, TFF'ye gidiyor - SporHepsini iptal etti! Ali Koç'tan gece yarısı flaş kararSüper Lig'de 6'ıncı hafta heyecanı! İşte maç programı... - SporSüper Lig'de 6'ıncı hafta heyecanı! İşte maç programı...Nihat Kahveci'den İrfan Can Eğribayat için olay iddia! "Bu hata değil, bunun adı başka bir şey" - Spor"Bu hata değil, bunun adı başka bir şey"
Sonraki Haber Yükleniyor...