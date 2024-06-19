TFF Başkanı Büyükekşi 'Bize yakışmadı' diyerek açıkladı! 'Milli ve dini değerlere saygı önemli'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'ü ve A Milli Takım'ı değerlendirdi. Büyükekşi "Gürcistan milli marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Düsseldorf kentinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı yaptı.

SİZ 2024'Ü KONUŞTURUN

Milli takımın şampiyonada 3-1 galip geldiği Gürcistan maçını değerlendiren Büyükekşi, ay-yıldızlı oyuncuların yüksek bir karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, "Futbolcularımıza maçtan önce 'tarih yazacaksınız, çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak' dedim. 'Hep 2002 ve 2008 konuşuluyor, siz 2024'ü konuşturun' dedik." dedi. Gruptan lider çıkmak istediklerini aktaran Büyükekşi, "Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz. Çıkmak yetmez birinci olarak çıkmak. Ama hoca adım adım düşünüyor. Hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Takımlar çok güçlü. Yediğimiz gol de çok kötüydü. Bu gol bize yakışmadı. İptal edilen golümüz de milimetrik. 2-0 olsa maç kopardı. Portekiz'e karşı resmi maçta galibiyetimiz yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

EVİMİZDE OYNAYACAĞIZ DEMİŞTİK

'Çifte bayram' sözünü yerine getirdiklerini belirten Büyükekşi, "Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. 'Milli takım forması ile milli maçlara gelin' çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna yüzde 100 uydu. 'Kırmızı giyin gelin' dedik. Fan walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük coşku katıyor. Memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik, benim de sesim kısıldı. Dortmund Stadı'nın sarı duvarını kırmızı duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep 'evimizde oynayacağız' dedik, öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk'tü." diye konuştu.

BU BİZE YAKIŞMADI

Gürcistan maçında görev alan davulcuların, Almanya'da bulunan derneklerin çalışması olduğunu kaydeden Büyükekşi, "Antalya'nın amigosunu getirdik. Davulcular buradaki derneklerimizin çalışması. Gürcistan milli marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. UEFA böyle şeylere ceza veriyor. Milli ve dini değerlere saygı önemli." dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM GOLLERİ ANALİZ ETTİ

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli oyuncuları soyunma odasına gitmeden aradığını anlatan Büyükekşi, "Cumhurbaşkanımız, daha tribündeyken aradı. Tüm golleri tek tek analiz etti." ifadelerini kullandı.

SAKATLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Millilerin Avrupa Şampiyonası yolculuğunun şanssızlıkla başladığını hatırlatan Büyükekşi, "Çağlar kamp öncesi sakatlandı. Enes, kampta Ozan ve İrfan Can, Polonya maçında... Oynama şansı zor. İsmail kadroda ama sıkıntılı, Zeki tam iyileşmedi. Toplamda 7 oyuncumuz sıkıntı yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

MONTELLA AİLESİYLE GÖRÜŞMÜYORMUŞ

Hazırlık maçları sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'ya eleştirilerin başladığına dikkati çeken Büyükekşi, İtalyan çalıştırıcının dün doğum günü olduğunu hatırlatarak "Maçtan önce çok konsantreydi. Avrupa Şampiyonası'nda oynarken hayali şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış, onun için de önemli. Ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü pasta kesildi." şeklinde konuştu.

TFF SEÇİMLERİ HAKKINDA

Tükiye Futbol Federasyonunda yapılacak başkanlık seçimine değinen Büyükekşi, "Seçim 'haziranda olsun' dendi. Kardeşim milli takım var. Montella'yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı, yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Dövdüğümüz hakem (Avrupa Şampiyonası'nda) ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiç bir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor." diye konuştu.

BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ

Büyükekşi, Borussia Dortmund'un teknik direktörü olan Nuri Şahin için de "Nuri Şahin 35 yaşında Dortmund'un başına geçti. Bizim için gurur vesilesi. Şu an çocukların sevgilisi Arda, rol model. Takımda da çok seviliyor." diyerek sözlerini tamamladı.