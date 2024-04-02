Tolgay Arslan fırtınası sürüyor! Gol sayısını çift hanelere çıkarttı

Avustralya'da Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, bu sezonki gol sayısını çift hanelere çıkarttı.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, kariyerini Avustralya A Ligi'nde sürdürüyor. Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Central Coast ile Melbourne City, Avustralya A Ligi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Central Coast 2-1 kazanırken, Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan bu maçı da boş geçmedi.

TOLGAY ARSLAN TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, 50. dakikada fileleri havalandırarak takımının tek golünü kaydetti. 33 yaşındaki futbolcunun böylece toplam attığı gol çift hanelere ulaştı.

10 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 10 gol ve 6 asistlik katkı verdi.