İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Tolgay Arslan fırtınası sürüyor! Gol sayısını çift hanelere çıkarttı

Tolgay Arslan fırtınası sürüyor! Gol sayısını çift hanelere çıkarttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tolgay Arslan fırtınası sürüyor! Gol sayısını çift hanelere çıkarttı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya'da Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, performansıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, bu sezonki gol sayısını çift hanelere çıkarttı.

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, kariyerini Avustralya A Ligi'nde sürdürüyor. Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan bu sezon gösterdiği performansla göz dolduruyor.

BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Central Coast ile Melbourne City, Avustralya A Ligi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Central Coast 2-1 kazanırken, Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan bu maçı da boş geçmedi.

Tolgay Arslan fırtınası sürüyor! Gol sayısını çift hanelere çıkarttı - 1. Resim

TOLGAY ARSLAN TAKIMININ TEK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmada Melbourne City forması giyen Tolgay Arslan, 50. dakikada fileleri havalandırarak takımının tek golünü kaydetti. 33 yaşındaki futbolcunun böylece toplam attığı gol çift hanelere ulaştı.

10 GOL 6 ASİSTLİK PERFORMANS

Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 25 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 10 gol ve 6 asistlik katkı verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tarihi genel kurulda sürpriz pankart! Ali Koç'a jest yapıldı | Fenerbahçe haberleri - SporTarihi genel kurulda sürpriz pankart! Ali Koç'a jest yapıldı | Fenerbahçe haberleriZaniolo belirsizliği son buldu! Aston Villa'dan beklenen açıklama geldi - Sporİtalyan yıldızın Galatasaray'a geri döneceği öne sürülmüştüTFF'den itidal çağrısı: "Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz..." - SporTFF'den itidal çağrısı: "Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz..."Patrick Kluivert'in itirafları şaşırttı! Adana Demirspor'dan neden ayrıldığını açıkladı - SporPatrick Kluivert'in itirafları şaşırttı! Adana Demirspor'dan neden ayrıldığını açıkladıFenerbahçe'nin ligden çekilme kongresi öncesi Galatasaraylılar hareket geçti "Çekilmeyen namerttir" - SporKongre öncesi Galatasaraylılar harekete geçtiTrabzonspor'dan suç duyurusu açıklaması! Fenerbahçe kongresi öncesi duyurdu - SporTrabzonspor'dan suç duyurusuGalatasaray'ın Hatayspor ilk 11'inde Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Muslera'nın 500.maçı, Buruk'un rekor gecesi... - SporHatayspor karşısındaki ilk 11'de sürpriz tercih!Ayrılık çanları çalıyor! Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı - SporKerem'den veda! İşte yeni takımıTransferi canlı yayında açıkladı! Galatasaray'ın gözdesi Rafa Silva'da flaş gelişme - SporGalatasaray ve Silva temasında flaş gelişmeYunan basınından Fatih Terim'e bombardıman! Panathinaikos'ta koltuğu sallantıda - SporYunan basınından Terim'e bombardıman
Sonraki Haber Yükleniyor...