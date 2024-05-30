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Trabzonspor 10 numarasını İspanya'da buldu! Nebil Fekir transfere yeşil ışık yaktı

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Trabzonspor 10 numarasını İspanya&#039;da buldu! Nebil Fekir transfere yeşil ışık yaktı
Trabzonspor, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri

Trabzonspor, orta sahaya transfer yapmak istiyor. Karadeniz ekibinin hedefinde Real Betis'in Cezayir asıllı Fransız futbolcusu Nebil Fekir var.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de hedeflerine ulaşamayan Türkiye Kupası'nı ise son dakikalarda yediği golle Beşiktaş'a kaptıran Trabzonspor, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, 10 numara transferi için düğmeye bastı. Bordo-mavililerin hedefindeki isim ortaya çıktı.

NEBİL FEKİR GÜNDEMDE

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Trabzonspor, La Liga takımlarından Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile ilgileniyor. 

Trabzonspor 10 numarasını İspanya'da buldu! Nebil Fekir transfere yeşil ışık yaktı - 1. Resim

BAŞKAN BİZZAT İLGİLENİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan'ın yıldız ismin transferiyle bizzat ilgilendiği ve taraftarı heyecanlandıracak bu ismi takıma kazandırmak için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

30 yaşındaki orta sahanın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Trabzonspor'un ilgisinden memnun olduğu aktarıldı. Bordo-Mavililer, İspanyol ekibini ikna etmek için pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi. 5 sezondur Real Betis forması giyen Cezayir asıllı Fransız oyuncunun yeni bir maceraya yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında.

Düzenleyen:  - Spor
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