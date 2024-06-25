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Haberler > Spor > Trabzonspor Borna Barisic'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor Borna Barisic'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Borna Barisic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Karadeniz ekibi, Hırvat sol bekin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'un, İskoçya'nın Rangers takımıyla sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

MALİYETİ BELLİ OLDU

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 Futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

Trabzonspor Borna Barisic'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi - 1. Resim

Trabzonspor, Barisic'in transferini sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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